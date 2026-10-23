คุณพ่อป้ายแดงมาแน่?! แม่แก้วแซวณเดชน์ไว้หนวดเตรียมมีเบบี๋
หลังจากที่ ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา ควงคู่เข้าพิธีแต่งงานและไปทริปสวีทหวานที่ต่างประเทศกันเรียบร้อยแล้ว ทางบ้านก็ไม่ปล่อยให้เหงา เพราะล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026 แม่แก้ว คุณแม่ของณเดชน์ ได้ออกมาโพสต์รูปลูกชายในลุคผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากรายการเซียนหรั่งที่บอกเลยว่าจ๊าบสุดๆ
แต่ที่น่าสนใจคือแคปชั่นที่คุณแม่เขียนแซวว่า "ตอนนี้ไว้หนวดไว้เครา…เตรียมสิเป็นคุณพ่อแล้วแมนบ่อ…แม่กะลุ้นอยู่เด้อพ่อออออ" เล่นเอาคนอ่านใจฟูไปตามๆ กัน เพราะลุคนี้คือแมนจัดเต็ม แถมคุณแม่ยังบอกว่าลุ้นอยู่
บอกเลยว่าถ้าคู่นี้มีทายาทขึ้นมาจริงๆ เหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์อย่างพวกเราพร้อมช่วยเลี้ยงหลานเลยจ้า งานนี้ต้องลุ้นกันต่อว่าจะเป็นการแซวเล่นๆ หรือมีข่าวดีจริงๆ กันแน่!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก