เอมี่ ทสร กับการเติบโตในวันที่เลิกกลัว และภูมิใจในเสียงที่เป็นตัวเอง
จุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงของ เอมี่-ทสร กลิ่นเนียม เริ่มจากการทำคอมการ์ด (Composite Card) ซึ่งเป็นใบสมัครงานของนายแบบนางแบบที่มีภาพในอิริยาบถต่าง ๆ ให้ลูกค้าตัดสินใจจ้างงาน ปัจจุบันเธออายุ 28 ปี สังกัดค่าย GMMTV โดยผ่านงานมาครบทั้งบทบาทนางแบบ นักแสดง และนักร้อง ล่าสุดกับซีรีส์ เงาใต้พระจันทร์ Moonshadow ที่เธอต้องรับบทเป็นฝาแฝดชื่อ ‘จันทร์’ และ ‘ซัน’ ซึ่งเป็นงานที่ทำให้เธอเติบโตขึ้นในบทบาทนักแสดง
พลังซัพพอร์ตจากแม่และแรงผลักดันวัยเด็ก
ชื่อ ‘ทสร’ มีความหมายว่าคนที่ทำสิ่งมหัศจรรย์สำเร็จ โดยคุณแม่ซึ่งเป็นคนจีน 100% เป็นคนตั้งให้หลังจากหาชื่อจาก Google แม้ช่วงแรกจะมีปัญหาเรื่องการออกเสียง โดยครูภาษาไทยเรียก ‘ทะ-สะ-ระ’ แต่เธอเลือกใช้ ‘ทะ-สอน’ ตามที่คุณแม่เรียก
เอมี่เติบโตมากับคุณแม่และได้รับเซนส์การแต่งตัวมาจากแม่ที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีจัดจ้านและกล้าแต่งตัว ซึ่งคุณแม่สนับสนุนเธอเสมอ ไม่เคยวิจารณ์หรือติเลย แม้จะมีสิ่งที่อยู่ในใจแต่จะไม่พูดออกมา เพื่อให้ลูกรู้สึกอิสระและกล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ โดยที่คุณแม่จะปล่อยให้เธอตัดสินใจเรื่องการทำงานในวงการบันเทิงแบบ 100% เพราะมองว่าถ้าอยู่ด้วยความกลัวอาจพลาดโอกาสสำคัญ
ความชอบในด้านความบันเทิงเริ่มจากการที่คุณแม่พาไปดูคอนเสิร์ตและรายการประกวดร้องเพลงอย่าง AF ตั้งแต่ซีซัน 2 จนถึงซีซันสุดท้าย จนทำให้เอมี่อยากลองประกวดบ้าง ส่วนความสนใจด้านการแสดงเริ่มขึ้นตอน ม.3 จากการดูคลิปนางแบบเดินรันเวย์และ Victoria’s Secret Fashion Show จนเกิดแรงบันดาลใจให้ถ่ายรูปตัวเองกับประตูบ้าน โดยใส่คัตชูของแม่และเสื้อของพี่ส่งไปให้โมเดลลิ่ง แม้จะคิดว่าโอกาสได้งานน้อยเพราะตัวเล็กแต่ก็อยากลองทำ พร้อมกับหางานเอ็กซ์ตร้าจาก Facebook จนเริ่มสนุกกับการอยู่ในกองถ่าย
จาก ‘เด็กใหม่’ ถึง ‘เงาใต้พระจันทร์’
เส้นทางการแสดงของเธอเริ่มต้นจากการเล่นหนังสั้นของ Thai PBS ในบทคนที่มีอาการ OCD ซึ่งเป็นงานที่รุ่นพี่ในคณะนิเทศศาสตร์ชวนไปแคสต์ ต่อมาคือบท ‘นาน่า’ ในซีรีส์ เด็กใหม่ ซีซั่น 2 (Girl from Nowhere: Season 2) ซึ่งในตอนแคสต์เธอต้องอิมโพรไวส์การแสดงตามคาแรกเตอร์ที่ผู้ช่วยเล่าให้ฟังเนื่องจากบทยังไม่สมบูรณ์ โดยเธอเล่าว่าตอนนั้นเล่นไปสุดและมั่นใจถึง 80% ว่าได้งานแน่นอน แม้จะแอบกังวลเพราะตัวเองยังไม่มีชื่อเสียงในขณะที่ซีรีส์เรื่องนี้ดังมาก
เอมี่เผยว่าเธอโตมากับการ ‘เลือกไม่ได้’ คือการให้คนอื่นเป็นฝ่ายเลือกเธอ โดยเคยไปแคสต์ 100 งานแต่ได้เพียง 2 งาน ทำให้เธอไม่ได้เลือกบท แต่จะทำให้เต็มที่กับทุกโอกาสที่เข้ามา ซึ่งเธอสังเกตว่าถ้าตอนผมยาวหน้าจะดูดุและมักได้บทตัวตบ แต่พอตัดผมสั้นจะดูซอฟต์ลงและได้บทที่ดูเท่ขึ้น
สำหรับการร่วมงานกับ GMMTV ในวัย 25 ปี เธอคิดว่าเป็นจังหวะชีวิตที่เหมาะสมและพร้อมรับมือกับทุกโอกาสที่ค่ายมอบให้ โดยมองว่าอายุไม่ใช่ปัญหา และเชื่อมั่นในการคัดเลือกงานของค่ายที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้ว
ในส่วนของซีรีส์ Moonshadow เธอต้องเผชิญกับความหนักของการถ่ายทำที่มากกว่าการเวิร์กช็อป โดยเฉพาะการเล่นเป็นฝาแฝดที่ต้องสลับชุดและแต่งหน้าไปมา รวมถึงต้องประสานงานกับนักแสดง Double ให้ท่าทางเป๊ะตรงกัน ซึ่งบทแฝดนี้เปรียบเหมือน Fast Track ที่ช่วยให้เธอฝึกทักษะการสวิตช์เข้าสู่ตัวละครได้เร็วขึ้น และเป็นประสบการณ์สำคัญในการรับบทนำเรื่องที่สองที่ทำให้รู้ว่าต้องพัฒนาจุดไหนต่อในอนาคต
การยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น
อีกหนึ่งก้าวสำคัญคือการร้องเพลง ซึ่งเอมี่สารภาพว่าเคยไม่มั่นใจในเสียงของตัวเองเพราะมีความเป็นลูกทุ่งผสมอยู่และไม่ได้ผ่านการเรียนร้องเพลงมาโดยตรง แต่เมื่อได้ขึ้นไปร้องและได้รับเสียงกรี๊ดตอบรับจากคนดู ทำให้เธอรู้สึกภูมิใจและยอมรับในเสียงที่ไม่ได้ปรุงแต่งของตัวเอง
นอกจากนี้ เอมี่ยังใช้ชีวิตด้วยการเตือนตัวเองเสมอว่าคนเราตายเมื่อไรก็ได้ ซึ่งความคิดนี้เกิดจากการสังเกตอุบัติเหตุบนท้องถนน และประสบการณ์เสี่ยงตายจริงอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เธออยู่บนชั้น 36 และรู้สึกว่าตึกสั่นเหมือนเจลลี่ ทำให้เธอมองโลกในมุมที่อยากใช้ชีวิตให้เต็มที่
ใครจะคิดว่าจากเด็กที่ถ่ายรูปกับประตูบ้าน จะกลายมาเป็นนักแสดงที่เล่นบทแฝดได้เนียนขนาดนี้!