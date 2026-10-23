เจษ เจษฎ์พิพัฒ โดนทัวร์ลง! ทำตัวไม่น่ารักกลางไลฟ์ จนต้องรีบออกมาขอโทษ
เกิดเรื่องขึ้นในไลฟ์สดโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง TAME เลี้ยงไม่เชื่อง เมื่อ เจษ เจษฎ์พิพัฒ ถูกผู้ชมวิจารณ์ยับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติผู้ร่วมรายการ โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ พิมมา PiXXiE กำลังเล่าประสบการณ์หลอนในโรงภาพยนตร์ แต่เจษกลับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่น แถมยังก้มลงไปกระซิบคุยกับ แพต ชญานิษฐ์ จนคนดูบางส่วนทนไม่ไหว มองว่าทำแบบนี้มันไม่โอเค
งานนี้เจ้าตัวไม่ปล่อยให้เน็ตระเบิดนาน รีบออกมาชี้แจงและขอโทษทันที โดยยอมรับว่าภาพที่ออกมาดูไม่ดีจริงๆ พร้อมบอกว่าตัวเองกับเพื่อนนักแสดงอาจจะไม่ชินกับการไลฟ์กลุ่มแบบนี้ และไม่คิดว่าเสียงกระซิบจะชัดจนไปรบกวนคนที่กำลังฟังน้องพิมมาเล่าเรื่อง ซึ่งพอกลับมาดูย้อนหลัง เจษก็ยอมรับว่ารำคาญตัวเองเหมือนกัน และเข้าใจว่าคนฟังก็น่าจะรำคาญเหมือนกันด้วย ถือเป็นความผิดพลาดที่ต้องระวังและปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งหน้า
ส่วนประเด็นที่หยิบมือถือขึ้นมาเล่น เจษอธิบายว่าเนื่องจากเป็นไลฟ์กันเองของค่ายหนัง เลยไม่มีจอมอนิเตอร์ให้ดูคอมเมนต์แฟนๆ ทางทีมงานจึงบรีฟมาว่าให้หยิบมือถือขึ้นมาดู เพื่อจะได้สื่อสารกับคนที่ดูไลฟ์ได้
ปิดท้ายด้วยการขอโทษอีกครั้งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนนำไปสู่การวิจารณ์ที่รุนแรงเกินความจำเป็นและส่งพลังลบออกมามากเกินไป พร้อมขอบคุณทุกคนที่ช่วยเตือนเพื่อนำไปปรับปรุงตัวต่อไป
เอาเป็นว่าครั้งหน้าก็ต้องระวังหน่อยนะ เพราะไมค์ไลฟ์สดมันเก็บทุกรายละเอียดจริงๆ ใครเคยโดนทักเรื่องมารยาทแบบนี้บ้าง?