ลุ้นตัวโก่ง! หัวใจกาฝาก ขนทัพนักแสดงปะทะเดือดฉากจบ
เตรียมตัวรับแรงกระแทกกับบทสรุปของละครดราม่า หัวใจกาฝาก ทางช่อง 7HD ที่ทำเอาคนดูต้องลุ้นจนนาทีสุดท้าย เพราะมีแผนแสบที่จะทำให้พระนางอย่าง รามิล และ หทยา ต้องตกหลุมพรางติดกับดักแบบไม่ทันตั้งตัว
จุดพีคของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ ชญาณี, ศักดิ์สิทธิ์ และ ป้อง ร่วมมือกันจับตัว อากงพิชัย กับ หทัย ไปเรียกค่าไถ่ โดยชญาณีสั่งให้ หทยา และ รามิล นำเงินมามอบให้เพื่อใช้ในการหลบหนี แต่พอทั้งคู่เอาเงินมาวางแล้วเดินเข้าห้องที่คิดว่าตัวประกันถูกจับอยู่ ประตูกลับถูกล็อกตาย! แถมยังมีกลิ่นน้ำมันโชยแรงพร้อมเปลวไฟที่ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ทำเอาทั้งคู่ตกใจสุดขีดจนต้องลุ้นกันว่าสุดท้ายจะรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไง
เบื้องหลังฉากนี้บอกเลยว่าเดือดมาก เพราะเป็นฉากสำคัญที่รวมนักแสดงนำมาไว้ครบหน้า ผู้กำกับ ฬอน เลยบรีฟให้ทุกคนใส่เต็มที่ โดยเฉพาะ วินนี่ ผิวทอง ที่ต้องระเบิดอารมณ์ความแค้น ความคลั่ง และความเสียใจออกมาได้อย่างน่าทึ่ง ขณะที่ โกวิท และ ภารดี ก็โชว์ฝีมือการแสดงผ่านสายตาและสีหน้าได้แบบมือโปร ส่วน แชป วรากร และ จีน เฌอตินท์นารา ก็ถ่ายทอดความกลัวออกมาได้สมจริงสุดๆ โดยมี จตุรวิทย์ และ แอนด์ดรูว์ คอยคุมแผนการร้ายอยู่ข้างๆ
ต้องมาลุ้นกันว่าท่ามกลางมรสุมที่ชญาณีเป็นคนก่อขึ้นมาเอง เธอจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างไร และคู่ของ หทยา กับ รามิล จะสามารถพาครอบครัวให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่ ซึ่งละคร หัวใจกาฝาก ได้ออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 ทางช่อง 7HD และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
งานนี้ชญาณีจะจบสวยหรือจบเศร้า ใครที่ยังไม่ได้ดูต้องรีบไปตามเก็บด่วน!