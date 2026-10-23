งานเข้าหรือปั่นกันแน่? หม่อมเอ็กซ์ ลงรูปคู่ รุ้ง หนูหิ่น พร้อมแคปชั่นชวนงง
เกิดเรื่องให้ต้องขยี้ตากันรัวๆ เมื่อ หม่อมเอ็กซ์ อัศนัย เทศทะวงศ์ นักแสดงหนุ่ม โพสต์ภาพคู่กับ รุ้ง หนูหิ่น หรือ รุ้ง ราวรรณ นักแสดงสาว ซึ่งประเด็นมันอยู่ที่ฝ่ายหญิงเพิ่งจะเปิดตัวคบหาดูใจกับ หยวน ดราก้อนไฟว์ ไปหยกๆ โดยหม่อมเอ็กซ์โพสต์ภาพคู่ไว้หลายโพสต์ และมีโพสต์หนึ่งที่ใส่เพลง "ขอบคุณที่รักกัน" ของโปเตโต้ประกอบมาด้วย
ความพีคมันอยู่ที่โพสต์ล่าสุดที่หม่อมเอ็กซ์เขียนแคปชั่นว่า “ชีวิตจริงของเรา 2 คน” ทำเอาชาวเน็ตพากันตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ บ้างก็เดาว่าคู่นี้อาจจะเป็นเพื่อนที่โพสต์ปั่นกันเล่นๆ หรือว่าจริงๆ แล้วเคยคบกันมาก่อนหรือเปล่า
บอกเลยว่าแคปชั่นแบบนี้มันชวนให้คิดไกลจริงๆ สรุปคือจะแกงกันหรือมีอะไรในกอไผ่กันแน่คะเนี่ย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก