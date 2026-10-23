เดือดจัด! ศุภมาสแต่งกลอนโต้เพนกวิน แทนหงา คาราวาน ฟาดแรงถกก้นหนีไปไกล
งานนี้มีนัว! เรื่องของเรื่องคือเมื่อ 21 ตุลาคม 2026 สุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน ศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ ได้โพสต์บทกลอนที่พูดถึงเปลวไฟไหม้เมืองและตรรกะที่ทำให้จน ซึ่งดูเหมือนจะทิ้งระเบิดไว้ให้คิดกันยาวๆ
แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้น เพราะ พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน ผู้ต้องหาคดี 112 ที่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ ดันเห็นโพสต์นี้แล้วอดใจไม่ไหว แชร์ต่อพร้อมแต่งกลอนตอบกลับ โดยหยิบเอาเนื้อเพลง "ร้อยบุปผา" ที่วิสา คัญทัพ แต่ง และหงา คาราวาน เคยร้องจนดัง มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลอนโต้กลับแบบแสบๆ
ล่าสุด ศุภมาส เสนะเวส แกนนำกลุ่ม ฬ รักชาติ และศิษย์เก่าจุฬาฯ เห็นแล้วทนไม่ได้ ขอเป็นตัวแทนพี่หงาจัดหนักกลับไปหาเพนกวินบ้าง โดยแต่งกลอนโต้ว่า การจุดไฟฝันไม่ใช่การเผา พร้อมฟาดแรงว่าผ่านมาโชว์โง่เขลาให้หายอาย และตบท้ายแบบเจ็บจี๊ดด้วยการพูดถึงการหนีเตลิดเพริดไปไกล
บอกเลยว่าสนามรบกลอนครั้งนี้ดุเดือดไม่แพ้สนามจริง ใครจะชนะไม่รู้ แต่ที่รู้คือคำศัพท์แต่ละคำคือฟาดกันยับแบบไม่ไว้หน้าเลยจริงๆ
ว่าแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆ จะเลือกทีมไหน หรือมีกลอนเด็ดๆ อยากส่งท้ายงานนี้บ้างไหม?