แต้ว ณฐพร ยอมรับเป็นโลโก้นาคีมา 10 ปี แต่เรื่องใบ้หวยบอกเลยว่าโนเวย์!
แต้ว ณฐพร นางเอกสาวที่เป็นโลโก้เจ้าแม่นาคีมานานถึง 10 ปี ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าสนุกทุกครั้งที่ได้ทำงานนี้ โดยล่าสุดมีโปรเจกต์ นาคี 3 ครุฑา นาคี (The Cursed War) ที่เพิ่งเข้าฉายไปเมื่อ 22 ตุลาคม 2026
ความพีคคือความปังของนาคีที่แผ่ขยายอาณาจักรไปไกลมาก ขนาดน้องโมเน่ ซุปตาร์ตัวน้อยยังมาร้องเพลงประกอบละครนาคี ทั้งร้องเพลงและรำ ทำเอาแต้วถึงกับงงว่าตัวเองกลายเป็นคุณยายของน้องที่เป็นเด็กเจนอัลฟ่าไปได้ยังไง
ส่วนเรื่องที่แฟนๆ เชียร์ให้เป็นเจ้าแม่ใบ้เลขนั้น แต้วยอมรับว่าถูกขอให้ใบ้หวยอยู่บ่อยๆ แต่บอกเลยว่าไม่มีนิมิตหรือฝันเห็นตัวเลขอะไรทั้งนั้น ที่ผ่านมาเวลาพูดเลขอะไรออกไปก็ไม่เคยถูกเลย แถมตัวเองก็ไม่เคยถูกหวยด้วย อยากรู้ความรู้สึกตอนถูกหวยบ้างเหมือนกัน!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก