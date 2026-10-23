เข้ม หัสวีร์ กลับมาร่างทอง! น้ำหนักลด 8 โลฯ เพราะงดดื่ม จัดระเบียบชีวิตจนหล่อเฟิร์ม
พระเอกหนุ่ม เข้ม หัสวีร์ กลับมาทวงคืนความปังด้วยรูปร่างที่หลายคนชมว่าหล่อและดูเด็กขึ้น หลังจากหันมาดูแลตัวเองจนน้ำหนักลดลงไปถึง 7-8 กิโลกรัม ซึ่งเจ้าตัวบอกว่านี่คือร่างที่ควรจะเป็นมาตั้งนานแล้ว
เคล็ดลับความเฟิร์มครั้งนี้คือการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการมีเทรนเนอร์ที่เป็นเพื่อนคอยแนะนำทั้งเรื่องการกินและการพักผ่อน แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือการงดดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเข้มยอมรับว่าเห็นผลชัดมาก เพราะแค่หยุดดื่มเดือนเดียว น้ำหนักก็หายไป 2-3 กิโลกรัมเลยทีเดียว
งานนี้บอกเลยว่าไม่ง่าย เพราะปกติเข้มเป็นคนชอบเข้าสังคมและขี้เหงา ต้องออกไปเจอเพื่อนหลายกลุ่มและมีงานวันเกิดบ่อยๆ ซึ่งปกติจะดื่มทุกวัน แต่พอต้องลดน้ำหนักจริงๆ ก็ต้องห้ามใจด้วยการดื่มน้ำเปล่าแทน ยิ่งมีผู้ใหญ่คอยเตือนบ่อยขึ้น และพี่หนิง ปณิตา ที่ภูมิใจกับลุคนี้มาก และอยากให้เข้มรักษาภาพและลุคนี้ไว้ให้ได้นานๆ
แม้จะกลับมาร่างทอง แต่เข้มก็เผยว่าจริงๆ แล้วชอบตัวเองในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นแบบไหนก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดี รวมถึงชอบลุคแบบหมีที่ดูน่าเกรงขามด้วย พร้อมทิ้งท้ายให้ทุกคนลองฝึกชอบตัวเองดู ไม่ว่าใครจะคอมเมนต์อะไร เพราะอาจจะดีในทุกรูปแบบของตัวเอง