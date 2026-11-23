ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ เพื่อน คณิน - แอนจัง อวดโมเมนต์สุดละมุนเตรียมรับเบบี๋
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2026 แอนจัง ภรรยาชาวญี่ปุ่นของนักแสดงหนุ่ม เพื่อน คณิน ได้โพสต์ภาพเซตใหม่ผ่านอินสตาแกรม เป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่พากันไปถ่ายภาพท่ามกลางบรรยากาศสวนสาธารณะเพื่อรอต้อนรับลูกในท้อง
งานนี้คุณแม่แอนจังไม่ได้มาแค่ความหวาน แต่พกความฮามาด้วย เพราะในแคปชั่นแอบแซวตัวเองว่าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา 16 กิโลกรัมแล้ว พร้อมใส่อีโมจิหน้าเหนื่อยแบบน่ารักๆ ให้แฟนๆ ได้อมยิ้ม
แน่นอนว่าความน่ารักนี้ไม่รอดสายตาชาวเน็ต เพราะเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่เข้าไปคอมเมนต์เพียบ โดยเฉพาะ ออม สุชาร์ ที่เข้ามาชมว่า "Kawaii" หรือน่ารักนั่นเอง ส่วนคนอื่นๆ ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งสามคนน่ารักที่สุด
ก็น่ารักขนาดนี้ ใครจะอดใจรอเจอเบบี๋ไหว!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก