แต้มบุญสูงปรี๊ด! ซี-นุนิว พาทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟบุกเขาใหญ่ ฉลองความมั่นใจกับ Mondahmin
บอกเลยว่าอิจฉาหนักมาก! เมื่อ Mondahmin จัดกิจกรรม “Mondahmin Confidence That Shines with ZeeNuNew” พาทั้ง 20 Top Spenders และ 10 Lucky Fans ผู้โชคดีจากแคมเปญ ไปใช้เวลาสุดพิเศษกับ ซี พฤกษ์ พานิช และ นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ในทริปพักผ่อน 1 วัน 1 คืน ณ เขาใหญ่ แบบที่เห็นแล้วต้องร้องขอชีวิตเพราะมันดีต่อใจเกินไป
เริ่มทริปด้วยการกินมื้อเที่ยงแบบชิลๆ พร้อมนั่งพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองท่ามกลางวิวธรรมชาติที่ Midwinter เขาใหญ่ แถมยังมีมินิเกมให้เล่นสนุกๆ และมีรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นมอบให้ผู้ร่วมกิจกรรมแบบเฉพาะตัวไปอีก
ความปังยังไม่หมด เพราะช่วงค่ำมีดินเนอร์สุดพิเศษพร้อม Welcome set จาก Mondahmin และ ซี-นุนิว และที่พีคที่สุดคือ Top Spender อันดับหนึ่งที่ได้สิทธิ์ถ่ายภาพ Selfie กับทั้งคู่ รวมถึงมีภาพถ่ายดิจิทัลให้ทุกคนในงานด้วย ก่อนจะปิดท้ายคืนนี้ด้วยช่วง Send Off และ Good Night Giftset ที่ทางแบรนด์เตรียมไว้ให้ในห้องพัก
แต่เซอร์ไพรส์ที่แท้ทรูคือการที่ผู้โชคดีทุกคนได้ร่วมเพ้นท์แก้วไปพร้อมกับ ซี-นุนิว ที่ Kirimaya รีสอร์ตหรูระดับ 5 ดาว ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาที่ช่วยให้ผ่อนคลายตลอดการเดินทาง
งานนี้ Mondahmin เขาตั้งใจสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าแค่การขายน้ำยาบ้วนปาก แต่เน้นสร้างความสัมพันธ์และส่งต่อความสุขให้ผู้บริโภคได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่รัก ภายใต้คอนเซปต์ Confidence That Shines ที่เน้นความมั่นใจและเปล่งประกายในแบบของตัวเอง
เห็นแล้วอยากจะกว้านซื้อน้ำยาบ้วนปากให้หมดเชลฟ์ เผื่อจะได้ไปเพ้นท์แก้วกับพี่ซีและนุนิวบ้าง!