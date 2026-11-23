บิ๊นท์-ปุยนุ่น บินลัดฟ้าจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่มาเก๊า ทำเอาแฟนอินเตอร์ใจละลาย
ความฮอตแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ สำหรับ บิ๊นท์ สิรีธร และ ปุยนุ่น วรางค์ศิริ ที่ล่าสุดควงคู่กันบินไปหาแฟนๆ อินเตอร์ถึงมาเก๊า ในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของทั้งคู่ที่ใช้ชื่อว่า “PuinoonBint 1st Fanmeet In Macau” เพื่อมอบความสุขและความทรงจำสุดพิเศษให้แฟนคลับ
หลังจากจบงาน ทั้งคู่ไม่ลืมที่จะออกมาโพสต์ขอบคุณแฟนๆ โดย ปุยนุ่น ยอมรับว่าตื่นเต้นมาก และจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวที พร้อมขอบคุณทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เสมอ
ทางด้าน บิ๊นท์ ก็โพสต์ข้อความซึ้งๆ ว่าการร้องและการเต้นอาจไม่ใช่จุดแข็งของตัวเอง แต่ก็ทุ่มเทเต็มที่เพราะอยากมอบความสุขให้ทุกคน ซึ่งการได้เห็นรอยยิ้มและเสียงเชียร์ทำให้ความเหนื่อยจากการซ้อมนั้นคุ้มค่ามาก พร้อมทิ้งท้ายว่าแม้จะไม่ใช่นักร้องหรือนักเต้นที่เก่งที่สุด แต่ทุกอย่างที่ถ่ายทอดบนเวทีออกมาจากใจจริงๆ และขอบคุณทุกคนที่ทำให้กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนจนกลายเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจ
เห็นความทุ่มเทขนาดนี้ เป็นใครก็ต้องใจละลาย ยอมใจในความพยายามของทั้งคู่จริงๆ งานหน้าจะจัดที่ไหนบอกมาเลย พร้อมกดบัตรมาก!