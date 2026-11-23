รวมตัวตึง! บอย ถกลเกียรติ ขนทัพพระนางตัวท็อปบุกมิวสิคัล สานฝันสายแสดง-ร้อง-เต้น
ถ้าพูดถึงละครเวทีเดอะมิวสิคัล ต้องคิดถึงผลงานของ บอย ถกลเกียรติ ซึ่งช่วงหลังนี้มีอะไรน่าสนใจเพียบ เพราะคว้าตัวพระ-นางระดับตัวท็อปจากหลายสังกัดมาร่วมงานแบบจัดเต็ม เพื่อสานฝันให้นักแสดงได้โชว์ของ แต่ต้องยอมรับว่าละครเวทีไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องมีครบทั้งทักษะการแสดง การร้อง และสมาธิที่เป๊ะมาก
เริ่มที่เรื่องแรกกับ “อันธพาล 2499 THE MUSICAL” ที่ดึง นาย ณภัทร มาพลิกบทบาทครั้งสำคัญรับบทเป็น แดง ไบเล่ย์ โดยแท็กทีมกับ เทศน์ ไมรอน ในบท ดำ เอสโซ่
ส่วนเรื่องที่หลายคนรอคอยอย่าง “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” ซึ่งเป็นฟอร์มยักษ์แห่งปี ก็มีการเปิดตัว ณเดชน์ คูกิมิยะ ในบทบาท ชารีฟ เรียบร้อยแล้ว
ต่อด้วยละครพูดเรื่อง “ONCE AGAIN อีกสักครั้ง...ยิ่งเจ็บ ยิ่งจำ ยิ่งรัก” ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะได้สองพระเอกหล่อ บอย ปกรณ์ และ ยูโร ยศวรรธน์ มาสานฝันบนเวทีเมืองไทยรัชดาลัย
สายแซ่บต้องไม่พลาด “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ที่คว้าตัว อแมนด้า ออบดัม มาพลิกบทเป็นตัวร้ายประชันบทกับ เจมส์ มาร์
ปิดท้ายด้วยผลงานล่าสุดที่สร้างความฮือฮาหนักมากอย่าง “เรือนมยุรา เดอะมิวสิคัล” ที่เปิดตัวนางเอกสายสวย ญาญ่า อุรัสยา ในบท แม่นายนกยูง ส่วนพระเอกของเรื่องนั้นยังต้องลุ้นกันต่อว่าจะเป็นใคร โดยรอรับชมพร้อมกันในปี 70
ไลน์อัปแน่นขนาดนี้ ใครเป็นเมนคนไหน เตรียมวอร์มนิ้วกดบัตรกันให้ทันนะจ๊ะ