เตรียมวอร์มนิ้ว! NCT WISH ปักหมุดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่ 2 ในไทย กุมภาพันธ์ปีหน้า
เตรียมตัวให้พร้อม เพราะ NCT WISH จะพากระแสความปังมาบุกไทยกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่สองในชื่อ NCT WISH 2nd CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Face Our WISH' IN BANGKOK โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2027 เวลา 17:00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
ความร้อนแรงของหนุ่มๆ ไม่ได้มีแค่ในไทย เพราะทัวร์ครั้งที่สองนี้จะเริ่มเปิดฉากที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 15–16 มกราคม 2027 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสุดๆ เพราะได้ขึ้นแสดงที่ GOCHEOK SKY DOME เป็นครั้งแรกภายในเวลาไม่ถึง 3 ปีหลังเดบิวต์ แถมบัตรทั้ง 2 รอบยัง Sold out เกลี้ยงตั้งแต่ช่วงพรีเซลจนต้องเปิดที่นั่งเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการของแฟนๆ บอกเลยว่าพลังทำลายล้างสูงมาก
สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด เตรียมจดวันที่กดบัตรไว้ให้แม่น รอบสมาชิก “NCTzen WISH” Membership (GL) Pre-Sale จะเปิดให้จองในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2026 เวลา 11:00–15:59:59 น. ส่วนรอบบุคคลทั่วไปจัดไปในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางจำหน่ายบัตรมีทั้งที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ออลล์ทิคเก็ต ใน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ allticket โดยมีราคาบัตรให้เลือกตั้งแต่ 2,200 / 3,600 / 4,200 / 5,800 / 6,200 ไปจนถึงราคา 6,500 บาท สำหรับบัตร VIP ทั้งแบบนั่งและแบบยืน พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรด้วย
ใครจะไปทันกดบัตรบ้าง หรือจะโดนกดทับจนจอร้าวก่อนกันนะ?