บ้านใหม่ไฉไลมาก! ก้อง ห้วยไร่ ควง เบล ขนิษฐา ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เพื่อนดาราแห่ร่วมงานเพียบ
ก้อง ห้วยไร่ และ เบล ขนิษฐา คู่รักนักร้องชื่อดัง จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาให้พรเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับบ้านหลังใหม่ของทั้งคู่
งานนี้ไม่ได้มีแค่เจ้าของบ้านที่แฮปปี้ เพราะมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมยินดีกันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น เบลล่า ราณี และ โอม Cocktail ยิ่งไปกว่านั้น บรรยากาศภายในบ้านยังสวยและน่าอยู่ทุกมุมแบบที่เห็นแล้วอยากจะขอย้ายเข้าไปอยู่ด้วยเลยทีเดียว
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก