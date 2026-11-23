ใจสลาย! น้ำ รพีภัทร ร้องไห้หนักหลังเสีย 'หยกมณี' ควายตัวโปรด
เรื่องนี้ทำเอาครอบครัวเอกพันธ์กุลเศร้ากันทั้งบ้าน เมื่อ มินตรา ชนิศา ภรรยาของ น้ำ รพีภัทร โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2026 ว่า 'หยกมณี' ควายตัวโปรดของสามีได้จากไปอย่างสงบแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026
ความผูกพันคือที่สุด เพราะหยกมณีอยู่กับที่ฟาร์มมาตั้งแต่ตัวเล็กๆ ยังไม่หย่านมแม่ โดยเป็นลูกของอั่งเปาซึ่งเป็นแม่ควายเผือกและเป็นควายแม่ลูกสองตัวแรกของพี่น้ำด้วย แม้ครั้งหนึ่งหยกมณีจะเคยตั้งท้องลูกแฝดแต่ก็น่าเสียดายที่คลอดก่อนกำหนดและเสียชีวิตไปทั้งคู่ ทิ้งไว้เพียงลูกอีกสองตัวที่ยังอยู่ที่ฟาร์มให้ได้ดูแลกันต่อ
ทางด้าน น้ำ รพีภัทร ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ไลฟ์ระบายความรู้สึกทั้งน้ำตาและโทษตัวเองว่าช่วงนี้ทำงานเยอะเกินไปจนไม่มีเวลาดูแลหยกมณีได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเขาเคยบอกว่าสัตว์และคนในฟาร์มที่จังหวัดนครนายกที่เลี้ยงทั้งไก่ ควาย ม้า และปลานั้น เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวไปแล้ว
เข้าใจเลยว่าการเสียสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกันมานานมันเจ็บปวดแค่ไหน ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้ำและครอบครัวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะ