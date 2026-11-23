หายไปไหน? หนุ่ม กรรชัย ไม่มาจัดรายการ 23 พฤศจิกายน 2026 ทำแฟนบอลสงสัยเพราะแมนยูแพ้ราบคาบหรือเปล่า
ทำเอาหลายคนสงสัยกันทั้งไทม์ไลน์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2026 หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้มาจัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ในโหนกระแส จนกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับผลบอลที่แมนยูแพ้ลิเวอร์พูลไป 4-0 หรือเปล่า ยิ่งก่อนหน้านี้มีโพสต์ว่า "โดนม้าพอทน โดนหงส์พอเลย" ยิ่งทำให้หลายคนสงสัยว่าเกี่ยวกับผลการแข่งขันหรือไม่
แต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะเจ้าตัวโทรศัพท์มาแจ้งก่อนเริ่มรายการไม่นานว่าที่หายไปเพราะต้องไปงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องประเสริฐ รอบกาล่าและสื่อมวลชน ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้ชอกช้ำเรื่องฟุตบอลและไม่ได้หนีหายไปไหนแน่นอน
สรุปคือไม่ได้อกหักจากบอล แต่ไปทำงานจ้า ใครที่ลุ้นให้พี่หนุ่มมาโอดครวญเรื่องแมนยูในรายการคงต้องผิดหวังนะรอบนี้
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก