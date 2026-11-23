เลข 4 แล้วไง! หยาดทิพย์ สาดลุคแซ่บฉลองวันเกิด สวยจึ้งจนเน็ตแทบแตก
ยอมใจในความโกงอายุจริงๆ สำหรับ หยาดทิพย์ ราชปาล ที่เพิ่งฉลองวันเกิดก้าวเข้าสู่วัย 40 ปี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวจัดเต็มสาดลุคสวยแซ่บถือเค้กวันเกิด พร้อมเลือกใส่ชุดลูกไม้สีดำแมตช์กับการแต่งหน้าแบบสวยฉ่ำ และท่าโพสเซ็กซี่ขยี้ใจแบบไม่มีแผ่ว
บอกเลยว่าลุคนี้คือที่สุด เพราะถึงจะเข้าเลข 4 แต่ความสวยยังคงที่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน จนชาวเน็ตถึงกับตะลึงกันทั้งโซเชียลที่ได้เห็นความปังระดับนี้
นี่ขนาดเลข 4 นะเนี่ย ถ้าไม่บอกว่าอายุเท่านี้ จะนึกว่ายังยี่สิบกว่าอยู่เลย ใครมีเคล็ดลับดูแลตัวเองแบบพี่หยาดบ้าง แชร์ด่วน!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก