อิงฟ้า วราหะ ทำโซเชียลแตก! ทิ้งคำใบ้ชื่อตัวละครละครรีเมคปีหน้า
อิงฟ้า วราหะ ทำเอาไทม์ไลน์โซเชียลร้อนฉ่าหลังจากออกมาเคลื่อนไหวผ่านเอ็กซ์ส่วนตัว โดยการโพสต์สปอยล์ตัวละครในละครรีเมคปีหน้าด้วยคำใบ้สั้นๆ ว่า "สปอยล์ละครรีเมคปรหน้า ชื่อตัวละครขึ้นต้นด้วย อี.... ใครทายถูก ? (ไม่ได้อะไร)"
งานนี้แฟนคลับไม่ได้นิ่งเฉย รีบแห่เข้ามาคอมเมนต์ทายชื่อตัวละครกันรัวๆ จนยอดรีทวีตพุ่งกระฉูด บอกเลยว่าแค่คำใบ้ไม่กี่คำก็สร้างแรงสั่นสะเทือนได้เต็มสิบไม่หัก
ความพีคยังไม่จบแค่นั้น เพราะหลังจากปล่อยให้ชาวเน็ตเดากันไปสักพัก อิงฟ้ายังโพสต์ต่อแบบชวนขนลุกว่า "ทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญจริงๆขนลุกคัก"
ซึ่งหลายคนตีความว่าคำใบ้นี้อาจเกี่ยวข้องกับบทบาทหรือเรื่องราวในละครรีเมคที่จะมาถึงในปีหน้า จนตอนนี้ทุกคนลุ้นกันตัวโก่งว่าตัวละครที่ขึ้นต้นด้วย 'อี' จะเป็นใคร และจะแซ่บสะเทือนจอขนาดไหน
เตรียมปักหมุดรอดูได้เลย เพราะทรงนี้โปรเจกต์ละครรีเมคปีหน้าต้องมีเซอร์ไพรส์ให้เราช็อกกันอีกเพียบแน่ๆ