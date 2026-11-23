ว้าวุ่นเลย! แคนดี้ รากแก่น ลั่นถูกโยงปมดราม่าบริจาคเงินสร้างวัด เสียชื่อเสียงต้องเยียวยาหนัก ส่วน ฝน ธนสุนทร ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง
กลายเป็นเรื่องวุ่นๆ เมื่อมีเพจดังโพสต์ถึงนักร้องลูกทุ่งหญิงรายหนึ่งที่จ่อโดนคดีคล้ายกับ บุ๋ม ปนัดดา แถมยังมี หนึ่ง บางปู ที่ออกมาโพสต์คลิปแบบเจ็บๆ ว่า “ทำบุญสร้างวัดแต่ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ได้ขึ้นดีเอสไอแทน” พร้อมเล่าว่าตัวเองบริจาคเงินสร้างวัดกว่าสองล้านบาทเมื่อหลายปีก่อน ทั้งสร้างพญานาคและจารึกชื่อไว้ แต่ทาง DSI แจ้งว่าวัดนี้บุกรุกที่ดินรัฐ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าที่ชอบวัดนี้ก็เพราะรักศิลปินคนหนึ่งเหมือนแม่
ทำให้มีคนโยงไปที่ ฝน ธนสุนทร แต่เจ้าตัวรีบออกมาคอนเฟิร์มชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเองแน่นอน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทุกกรณี
ฝั่ง แคนดี้ รากแก่น ก็ไม่รอด โดนลากไปเกี่ยวด้วยเหมือนกัน งานนี้เจ้าตัวเลยโพสต์ประกาศลั่นว่าการที่สื่อล่อเป้าให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นตนนั้น ทำให้เสียชื่อเสียง เสียงาน เสียศักดิ์ศรี และเสียความน่าเชื่อถืออย่างมาก พร้อมทิ้งท้ายแบบสับๆ ว่า “อาจต้องเยียวยาหนักหน่อยนะคะ.. อย่าว่ากัน”