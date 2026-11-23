แดดอิตาลีว่าร้อน แต่ความแซ่บของ พิม พิมประภา ร้อนกว่า!
เห็นแล้วใจสั่นรัวๆ เมื่อ พิม พิมประภา แชร์ภาพทริปพักผ่อนที่อิตาลี รอบนี้พิมพาเราไปล่องเรือชมทะเลสีฟ้าใสกับเมืองบนหน้าผาที่โปซีตาโน บอกเลยว่าวิวเมืองน่ะสวย แต่ที่สวยกว่าคือลุคบิกินี่ตัวจิ๋วของเจ้าตัวที่อวดหุ่นสับแบบเต็มตา
ยอมรับเลยว่าลุคนี้คือถูกต้อง! ความฮอตทะลุปรอทจนแดดอิตาลีต้องยอมแพ้ ทำเอาแฟนๆ ในอินสตาแกรมถึงกับหลุดโฟกัสจากวิวสวยๆ มาโฟกัสที่ความแซ่บของพิมแทน จนยอดไลก์พุ่งกระฉูดแบบฉุดไม่อยู่
ถ้าเป็นเราไปยืนข้างๆ คงลืมมองทะเลแล้วมัวแต่มองพิมแน่นอน ใครไหวไปก่อนเลย ทางนี้ขอสลบกับความปังนี้แป๊บ!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก