ลุ้นตัวโก่ง! รอบ SURVIVAL BETA ใน PROJECT ALPHA NEW CLAN ใครจะอยู่ใครจะไป
เวที Alpha Arena ในรายการเรียลลิตี้เซอร์ไววัล PROJECT ALPHA NEW CLAN จาก GMMTV เดือดจัดเมื่อเข้าสู่การแข่งขันสัปดาห์ที่ 6 ในรอบ “SURVIVAL BETA” ที่บอกเลยว่าภารกิจรอบนี้หินสุดๆ จนน่าลุ้นว่าใครจะทำโชว์ได้โดดเด่นพอที่จะคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ หรือใครจะต้องโบกมือลาเส้นทางนี้ไป
ความพิเศษคือรอบนี้ไม่ได้มีแค่ผู้เข้าแข่งขัน แต่มีรุ่นพี่สุดฮอตจาก GMMTV อย่าง ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, เต-ตะวัน วิหครัตน์ และ นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ มานั่งเชียร์และส่งพลังบวกให้น้องๆ แบบใกล้ชิด ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและพลังบวก
ใครที่พลาดชมสดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ทางช่อง one31 สามารถตามไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube: Project Alpha ได้เลย
บอกเลยว่ารอบคัดออกคือช่วงที่บีบหัวใจที่สุด เพื่อนๆ คิดว่าใครคือม้ามืดที่จะรอดรอบนี้ไปได้บ้าง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก