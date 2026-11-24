ตกใจหมด! หนุ่ม กรรชัย โพสต์แรง ‘กูอ่ะประเสริฐ แต่มึงอ่ะต่ำทราม’ ที่แท้คืออะไร?
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2026 หนุ่ม กรรชัย โพสต์ข้อความสั้นๆ ลงเฟซบุ๊กว่า "กูอ่ะ ประเสริฐ แต่มึงอ่ะ ต่ำทราม" พร้อมติดแฮชแท็ก #ประเสริฐ และระบุว่า 26 พฤศจิกายนนี้ ทุกโรงภาพยนตร์
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตสงสัยกันยกใหญ่ว่านี่คือการระบายความในใจส่วนตัวหรือกำลังด่าใครอยู่กันแน่ แต่ไม่ต้องเดากันให้เหนื่อย เพราะล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ได้มาอธิบายในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์แล้วว่า โพสต์นี้จริงๆ แล้วคือการโฆษณาภาพยนตร์เรื่องประเสริฐนั่นเอง
โอ๊ยยย นึกว่ามีดราม่าให้เผือกซะแล้ว ที่ไหนได้เป็นการโปรโมตหนังแบบสับแบบจึ้งเฉยเลย ใครอยากรู้ว่าความประเสริฐเป็นยังไง เตรียมไปดูในโรง 26 พฤศจิกายนนี้เลยจ้า
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก