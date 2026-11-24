จอย รินลณี อวดไร่องุ่นปลูกเอง ลูกดกน่ากินจนชาวเน็ตตาลุกวาว
เห็นแล้วหิวตามเลย จอย รินลณี ลงพื้นที่เก็บองุ่นในไร่ไว้กินเอง ซึ่งเป็นผลผลิตที่เจ้าตัวตั้งใจปลูกด้วยตัวเอง งานนี้ขอพาทุกคนเดินทัวร์ดูไร่องุ่นแบบจัดเต็มทุกมุม ซึ่งบอกเลยว่าผลผลิตดีงามมาก ออกดอกออกผลเยอะจนน่ากินไปทุกลูก
แถมบรรยากาศในไร่ยังดูร่มรื่นและสดชื่นสุดๆ เหมาะกับการออกมาสูดอากาศช่วงเช้าให้เต็มปอด ใครอยากเห็นความสำเร็จของเกษตรกรสาวคนนี้ ตามไปดูภาพในอินสตาแกรม @joy_rinlanee ได้เลย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก