ส่องลิสต์ผู้ชนะ Harper’s BAZAAR Women of the Year 2026 ใครได้รางวัลสาขาไหนบ้าง?
Harper’s BAZAAR นิตยสารแฟชั่นระดับโลกจับมือกับ เอ็ม ดิสทริค (EM DISTRICT) ศูนย์กลางแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ใจกลางสุขุมวิท จัดงาน Harper’s BAZAAR Women of the Year 2026 in partnership with EM DISTRICT เพื่อยกย่องผู้หญิงที่โดดเด่นในหลายวงการ ทั้งแฟชั่น ศิลปะ วัฒนธรรม ธุรกิจ และสังคม โดยเน้นไปที่คนที่มีศักยภาพและใช้ความสามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่า พร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลัง ซึ่งตรงกับภารกิจของ Harper’s BAZAAR ทั่วโลกที่ต้องการเชิดชูผู้หญิงที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมผ่านวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น
นิยามความสำเร็จแบบ 'The Glow'
อาลี ซีอานี CEO ของบริษัท ดิจิเซน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดพิมพ์นิตยสาร Harper’s BAZAAR ประเทศไทย บอกว่าหลังจากที่จัดงานครั้งแรกในไทยเมื่อปีที่แล้วจนประสบความสำเร็จ ปี 2026 นี้จึงกลับมาสานต่อความร่วมมือกับ เอ็ม ดิสทริค อีกครั้ง เพื่อสร้างพื้นที่เชื่อมโยงคนในวงการแฟชั่น ศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน
ปีนี้มาพร้อมแนวคิด ‘The Glow’ ที่ตั้งใจฉลองพลังของผู้หญิงที่สร้างแสงสว่างให้ชีวิตตัวเองและส่งต่อให้คนรอบข้าง โดยมองว่าการเปล่งประกายไม่ใช่การพยายามเป็นจุดสนใจ แต่คือความเชื่อมั่นในตัวเอง การกล้ากำหนดเส้นทางชีวิต และความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อสร้างคุณค่าที่จับต้องได้ แม้แต่ละคนจะมีนิยามความสำเร็จต่างกัน แต่แสงสว่างจากตัวตนของพวกเธอมีพลังในการเปิดมุมมองใหม่และขับเคลื่อนสังคมให้ยั่งยืน
พลัง Empowering Women ใจกลางสุขุมวิท
ทางด้าน อรธิรา ภาคสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เอ็ม ดิสทริค เผยว่ารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับนิตยสาร Harper’s BAZAAR เป็นปีที่ 2 โดยในฐานะศูนย์กลางแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิท ทางเอ็ม ดิสทริค เชื่อมั่นในพลังของผู้หญิงซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การร่วมงานครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การมอบรางวัลความสำเร็จให้ผู้หญิงแถวหน้า แต่เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของ เอ็ม ดิสทริค ในการสนับสนุนแนวคิด Empowering Women เพื่อส่งต่อความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนกล้าแสดงศักยภาพและสร้างคุณค่าในแบบของตัวเอง รวมถึงตั้งใจให้งานนี้เป็นจุดนัดพบของคอมมูนิตี้ผู้หญิงและคนรุ่นใหม่จากหลายวงการ ให้ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
เปิดโผผู้ได้รับรางวัล Women of the Year 2026
ไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยคือการมอบรางวัล Harper’s BAZAAR Women of the Year 2026 in partnership with EM DISTRICT เพื่อเชิดชูความสำเร็จและพลังสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาดังนี้
สายแฟชั่นและบันเทิงนำทีมโดย Heart Evangelista ที่คว้าสาขา Fashion Icon, ดาวิกา โฮร์เน่ ในสาขา Actress, ณิชา ยนตรรักษ์ ในสาขา Performance, ไอด้า บัวรัตน์ ในสาขา Model และ Hannah McHutchison ในสาขา Influencer
ส่วนสายสังคมและคุณภาพชีวิต ได้แก่ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี ในสาขา Philanthropist, คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส ในสาขา Wellness, และ แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ในสาขา Phenomenon
ปิดท้ายด้วยสายวิชาชีพและศิลปะ คือ เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ ในสาขา Artist, กรุณา บัวคำศรี ในสาขา Journalist, หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ในสาขา Chef และ หฤษฎ์ บัวย้อย ในสาขา Breakthrough
งานนี้จึงไม่ใช่แค่คืนของการมอบรางวัล แต่เป็นพื้นที่หลอมรวมแฟชั่นและวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนเรื่องราวประสบการณ์ของผู้หญิงเก่งให้กลายเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อถึงผู้คนในวงกว้าง เพราะแสงสว่างที่แท้จริงจะยังคงเปล่งประกายต่อไปแม้ความสำเร็จส่วนตัวจะเกิดขึ้นแล้วก็ตาม
บอกเลยว่าลิสต์ปีนี้ตัวแม่ทั้งนั้น แล้วทุกคนล่ะว่าปีหน้าใครควรได้รางวัลสาขาไหนบ้าง?