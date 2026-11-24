เวียร์ เตรียมส่งน้องวิรินเข้าโรงเรียนปีหน้า ยอมเบรกงานเพื่อลูก
ยอมใจในความทุ่มเทของพระเอกหนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ ที่ตอนนี้ขอจัดให้ครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งแบบไม่มีใครกั้น แม้คิวงานจะแน่นแค่ไหน แต่ก็ยังหาเวลาพาวิ๊กกี้ พีมนต์ญา ภรรยา และน้องวิริน ลูกสาวสุดที่รัก ออกทริปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
ล่าสุดคุณพ่อเวียร์ออกมาเผยแพลนเตรียมส่งน้องวิรินเข้าโรงเรียนในปีหน้า ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าในช่วงแรกอาจจะต้องงดรับงานชั่วคราว เพื่อไปเฝ้าดูความเรียบร้อยให้มั่นใจว่าทุกอย่างราบรื่น พร้อมทิ้งท้ายแบบขำๆ ว่าวันส่งลูกเข้าโรงเรียนวันแรก ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และลูกสาว น่าจะเสียน้ำตากันทั้งสามคนแน่นอน
นาทีทองก่อนเข้าโรงเรียน
เวียร์บอกว่าช่วงนี้คือนาทีทองที่ต้องพาลูกสาวออกไปท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปั่นจักรยาน หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามที่ลูกสนใจให้เต็มที่ เพราะถ้าเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ เวลาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โรงเรียนแล้ว
นอกจากนี้ยังพาน้องวิรินไปที่กองถ่ายด้วย เพื่อให้ลูกได้ฝึกเข้าสังคม ซึ่งคุณพ่อสังเกตเห็นว่าลูกเป็นเด็กช่างจดจำ สามารถจำได้ว่าใครอยู่กองไหนหรือเคยเจอใครมาบ้าง ถือเป็นการฝึกทำความรู้จักผู้คนรอบตัวไปในตัว
เตรียมความพร้อมแบบไม่รีบ
สำหรับเรื่องโรงเรียน เวียร์เผยว่าไม่ได้เร่งรีบ โดยค่อยๆ พาลูกไปเยี่ยมชมโรงเรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่นๆ อย่างการเรียนว่ายน้ำ เพื่อให้น้องวิรินได้เจอคุณครูและปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ ที่ไม่ได้มีแค่คนในครอบครัว โดยจะดูความพร้อมของลูกเป็นหลัก และคาดว่าน่าจะพร้อมเข้าเรียนในช่วงปีหน้า