ฉลองแบบแสบจมูก! ซี-นุนิว ครบรอบร่วมงาน 6 ปี ด้วยการกินวาซาบิ
ฉลองกันแบบนี้เลยเหรอ! เมื่อ ซี พฤกษ์ และ นุนิว ชวรินทร์ ฉลองครบรอบการร่วมงานกันเข้าสู่ปีที่ 6 แบบเป็นทางการ แต่ความพิเศษของปีนี้คือทั้งคู่เลือกฉลองด้วยการกินวาซาบิคนละหนึ่งคำ เป็นดินเนอร์ที่บอกเลยว่าน่าจะจำขึ้นสมองแบบลืมไม่ลงแน่นอน
นอกจากมื้ออาหารสุดจี๊ดแล้ว ทั้งคู่ยังไม่ลืมโพสต์ข้อความถึงแฟนคลับ โดยเฮียซีบอกว่า 6 ปีแล้วที่รักและซัพพอร์ตกันมา พร้อมชวนทุกคนให้เติบโตไปเป็นคนที่เก่งขึ้น ดีขึ้น และมีความสุขขึ้นด้วยกัน ภายใต้แฮชแท็ก #ZNN6thAnniversary
ทางด้านนุนิวก็โพสต์บอกว่าเวลาผ่านไปไวมาก ขอบคุณที่เดินทางด้วยกันมานานและขอบคุณที่คอยเล่นอะไรติ๊งต๊องด้วยกันเสมอ พร้อมให้กำลังใจกันให้สู้ต่อไป
บอกเลยว่ามิตรภาพ 6 ปีของคู่นี้คือที่สุด ทั้งความผูกพันและความน่ารักที่ส่งต่อให้แฟนคลับได้ยิ้มตามตลอดจริงๆ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก