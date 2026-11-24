เก้า นพเก้า ชวนลุ้นโค้งสุดท้าย ตะวันลวง พร้อมเผยจุดเปลี่ยนจากความเครียดสู่แรงผลักดัน
ละครเรื่อง ตะวันลวง เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแบบเข้มข้นสุดๆ แล้ว โดยตอนนี้เหลืออีกเพียงสามตอนสุดท้ายก็จะจบลง ซึ่ง เก้า นพเก้า อยากฝากให้แฟนๆ และผู้ชมช่วยส่งกำลังใจและติดตามชมกันเยอะๆ ส่วนใครที่เพิ่งเริ่มดูหรือยังดูไม่ครบ เจ้าตัวแนะนำว่าสามารถตามเก็บย้อนหลังได้ตั้งแต่ตอนแรกเลย
ถ้าพูดถึงกระแสตอบรับ เก้าเล่าว่าแอบเช็กฟีดแบ็กอยู่เรื่อยๆ และดีใจมากที่มีคนสังเกตเห็นพัฒนาการของตัวเอง ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานต่อ ส่วนคำติชมนั้นเขามองว่าเป็นเรื่องปกติ และยอมรับว่ายังมีจุดที่รู้สึกว่าทำได้ไม่เต็มที่ ซึ่งต้องค่อยๆ เรียนรู้และแก้ไขไป โดยละครเรื่องนี้ทำให้เขาเติบโตและเข้าใจอะไรมากขึ้น ทั้งในแง่ของตัวละครและความรู้สึกที่ลึกซึ้งหลากหลายขึ้น
สำหรับการรับมือกับคำวิจารณ์และแรงกดดัน เก้ามองว่าสิ่งที่คนอื่นเห็นก็คือจุดด้อยที่ต้องนำไปพัฒนา โดยยอมรับว่าช่วงเข้าวงการใหม่ๆ เคยเครียดหนักมากจนแทบไม่มีแรงทำอะไรและจัดการความรู้สึกไม่ค่อยได้ แต่พอได้สัมผัสความสุขจากการทำงานเบื้องหน้า ความเครียดก็ค่อยๆ หายไปและเปลี่ยนเป็นแรงกระตุ้นแทน
นอกจากนี้ เก้ายังบอกว่าเวลาที่ย้อนกลับมาดูผลงานตัวเอง มักจะเขินตัวเองเป็นหลัก แต่การทำแบบนี้ช่วยให้เห็นจุดที่ตอนถ่ายทำคิดว่าดีแล้ว แต่พอออกมาจริงกลับยังไม่ตรงใจนัก ซึ่งเขาเก็บรายละเอียดเหล่านี้ไปปรับเป็นการบ้านสำหรับงานต่อๆ ไป และยอมรับว่ามีหลายซีนที่ถ้าแก้ไขได้ก็อยากกลับไปแก้เหมือนกัน
เอาจริงนะ การที่นักแสดงกล้ายอมรับว่ามีจุดที่อยากกลับไปแก้เนี่ยแหละที่ทำให้เรายิ่งอยากเชียร์ จะรอดูว่าสามตอนสุดท้ายจะทิ้งทวนได้จึ้งแค่ไหน!