โบ๊ท คำสิงห์ ยอมรับเขินหนัก! กลับมาเจอ ไข่มุก ชนัญญา อีกครั้งจนแฟนคลับฟินกระจาย
แฟนคลับเตรียมกรี๊ด เพราะโบ๊ท คำสิงห์ กับไข่มุก ชนัญญา คู่จิ้นตั้งแต่วัยเด็กกลับมาเจอกันอีกครั้งจนเกิดโมเมนต์ชวนยิ้มให้ชาวเน็ตได้ฟินกันถ้วนหน้า
ทางด้านโบ๊ทเล่าว่าพอกลับมาร่วมงานกันแล้วรู้สึกว่าทั้งคู่โตขึ้นและเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะมาก แถมยอมรับแบบแมนๆ ว่ามีอาการเขินกันอยู่บ้าง พร้อมอวยยศให้ไข่มุกว่าทำงานเก่ง คล่องแคล่ว และมีความสามารถไม่แพ้เบสท์ รักษวนีย์ พี่สาวของเธอเลย
ส่วนคุณพ่อสมรักษ์ คำสิงห์ ก็มาเล่าจุดเริ่มต้นว่าตนเป็นคนติดต่อให้ไข่มุกมาถ่ายคลิปคู่กับโบ๊ทตั้งแต่เด็ก ซึ่งตอนนั้นยอดวิวสูงและกระแสดีมาก ส่วนที่เบสท์เคยแซวว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันไหม พ่อสมรักษ์มองว่าตอนนี้ยังเป็นแค่เพื่อนกัน พร้อมแซวลูกชายทิ้งท้ายแบบเอ็นดูว่าที่เขินขนาดนี้เพราะยังไม่เคยมีแฟนมาก่อน
จะเพื่อนจริงหรือแค่เพื่อนแก้เขินกันนะงานนี้?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก