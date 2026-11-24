ปังไม่หยุด! เบ็คกี้ รีเบคก้า คว้าตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ Miu Miu
นาทีนี้ต้องยอมให้ความปังของ เบ็คกี้ รีเบคก้า นักแสดงสาวที่ล่าสุด Miu Miu ประกาศแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดแบบสับๆ หลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ Miu Miu Spring/Summer 2027 ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ 4 ตุลาคม 2026 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าชมโชว์ของแบรนด์ด้วย
ทาง Miu Miu เผยเหตุผลที่เลือกเบ็คกี้ว่าเธอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แถมยังมีพัฒนาการด้านการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนจิตวิญญาณของแบรนด์ได้แบบเป๊ะๆ
งานนี้เจ้าตัวไม่ปล่อยให้รอนาน รีบออกมาโพสต์ผ่าน X ส่วนตัวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Miu Miu ในฐานะ Brand Ambassador” พร้อมขอบคุณทีมงาน Miu Miu ที่เชื่อมั่นในตัวเธอ รวมถึงขอบคุณทีมงานเบื้องหลังและเหล่า my angels ที่คอยซัพพอร์ตในทุกย่างก้าวสำคัญ โดยเบ็คกี้ทิ้งท้ายว่าหวังจะสร้างความภาคภูมิใจให้ทุกคน และพร้อมเริ่มต้นบทใหม่ที่งดงามไปด้วยกัน
บอกเลยว่าการได้ร่วมงานกับแบรนด์ไฮเอนด์ระดับนี้คือที่สุด แล้วรอดูกันได้เลยว่าจะมีแคมเปญหรือคอลเล็กชั่นไหนมาเซอร์ไพรส์ให้เราได้กรี๊ดกันอีก
เตรียมกดบัตรเครดิตรอเลยไหม หรือใครเล็งลุคไหนของเบ็คกี้ไว้บ้าง?