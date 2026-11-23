เดือดจัด! รอบ Battle The Voice Thailand 2026 โค้ชกุมขมับ เลือกใครดีให้ไปต่อ
The Voice Thailand คือรายการเรียลลิตี้ค้นหานักร้องที่เน้นเรื่องเสียงจริงตัวจริง ซึ่งผลิตโดย True Music และ Toh-Klom Televisions โดยมีการปรับรูปแบบมาจาก The Voice of Holland
สงครามเสียงร้องรอบ Battle
ใน EP.7 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา เวที The Voice Thailand 2026 กลายเป็นสมรภูมิเดือดในรอบ Battle ที่ผู้เข้าแข่งขันจากทีมเดียวกันต้องมาประชันความสามารถเพื่อเอาชนะใจโค้ช ซึ่งงานนี้ไม่ได้มีแค่การร้องเพลงให้จบ แต่ละโชว์มาพร้อมโจทย์สุดท้าทายที่บังคับให้ทุกคนต้องงัดเอกลักษณ์และจุดเด่นเฉพาะตัวออกมาสู้กันแบบไม่มีใครยอมใคร ทำให้เหล่าโค้ชต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อเลือกคนที่ใช่ที่สุดให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
เริ่มที่ทีมโค้ชคิ้มที่ส่งคู่หูสายหวานอย่าง โอเลี้ยง และ นัทบุญ มาประชันกันในเพลง “ภวังค์จิต” ของปู่จ๋าน ลองไมค์ ซึ่งทั้งคู่ถ่ายทอดเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งลูกกรุงออกมาได้ลงตัวจนโค้ชจ๋ายถึงกับออกปากว่าเหมือนไม่ได้ดูการแข่งขัน แต่เหมือนกำลังชมสองนักร้องในวงเดียวกันที่คอยสนับสนุนกันและกัน ส่วนโค้ชก้องก็ยอมรับว่าพยายามหาจุดบกพร่องเพื่อช่วยตัดสินใจแต่กลับหาไม่เจอ เพราะทั้งคู่ทำโชว์ออกมาได้ดีมากจริงๆ
ร็อกดุเดือดและสายอินดี้ประชันความต่าง
ข้ามมาที่ทีมโค้ชก้องที่ความเดือดพุ่งปรี๊ด เมื่อ ป๊อป และ ปิง สองสายร็อกขึ้นเวทีมาฟัดกันด้วยพลังเสียงที่เข้มข้นตลอดทั้งโชว์ จนโค้ชก้องถึงกับเซอร์ไพรส์ว่าเพลงที่เลือกมาสามารถดึงความดุเดือดออกมาได้มากขนาดนี้ เป็นอีกหนึ่งคู่ที่บีบให้คนดูต้องลุ้นจนวินาทีสุดท้าย
ทางด้านทีมโค้ชจ๋ายก็เจอโจทย์หินไม่แพ้กัน เมื่อต้องตัดสินใจเลือกตัวแทนทีมระหว่างคู่หูดูโอ้จากชุมพรอย่าง แมน-แบงค์ เมืองแมน ปะทะกับ แบล็ค ฑิฆัมพร หนุ่มสายอินดี้ที่ต่างฝ่ายต่างงัดไม้ตายและเอกลักษณ์ส่วนตัวออกมาโชว์บนเวทีแบบจัดเต็ม
พลังเสียงโอเปร่าและโชว์สไตล์ดีว่า
ทีมโค้ชก้องยังมีคู่ที่น่าสนใจอย่าง เจมส์ เทรนเนอร์หนุ่มเสียงนุ่ม ประชันกับ เพิร์ธ ครูสอนร้องเพลงที่หลงใหลในเสียงโอเปร่า โดยทั้งคู่เลือกเพลง “ลาก่อน” ของอัสนี-วสันต์ มาถ่ายทอด ซึ่งเป็นการประชันที่สมน้ำสมเนื้อและส่งพลังถึงกันได้อย่างลงตัว จนโค้ชโอ๊ตชื่นชมว่าเป็นการ Battle ที่มีพลังงานส่งถึงกันและร้องเข้ากันจนกลายเป็นโชว์ที่ไพเราะมาก
ต่อด้วยทีมโค้ชโอ๊ตที่ส่ง อาร์ต และ เก้ง มาสู้กันในเพลง “กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ” จาก Purpeech ซึ่งทั้งคู่ใช้สไตล์การร้องและเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้อย่างเต็มที่ ช่วยเพิ่มสีสันให้รอบ Battle เข้มข้นขึ้นไปอีก
ปิดท้ายความปังด้วย 2 สาว Diva จากทีมโค้ชคิ้มอย่าง มีอา และ พลับ ที่รอบนี้พลิกบทบาทจากสายพลังเสียงดีว่ามาฟาดกันด้วยเพลงร็อกสุดดุดันอย่าง “Zombie” ของ The Cranberries จนโค้ชก้องประทับใจมาก เพราะทั้งคู่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่เป็นผลผลิตจากทีมโค้ชคิ้มได้อย่างชัดเจน และยกให้เป็นสองนักร้องมากความสามารถที่ต้องติดตามผลงานกันต่อไปเลย
ถามจริง โค้ชแต่ละคนตัดสินใจยังไงก่อน? เป็นเราก็เลือกไม่ได้เหมือนกัน!