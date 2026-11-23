จุ๋ย วรัทยา คัมแบ็กจอเงินรอบ 8 ปี! สลัดลุคโกนผมรับบทแม่ชีสู้ผีใน 'คุณยายวรนาฏ'
จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา ประกาศหวนคืนจอเงินอย่างเป็นทางการในรอบ 8 ปีเต็ม กับบทบาทที่ฉีกภาพจำเดิมๆ แบบสุดขั้วในฐานะ 'แม่ชีแสงบุญ' จากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง คุณยายวรนาฏ ซึ่งกำลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ โดยความน่าสนใจอยู่ที่ฉากการต่อสู้ด้วยพลังจิตของแม่ชีที่กลายเป็นกระแสไวรัลถูกแชร์ว่อนโซเชียลจนแฟนหนังฮือฮากันทั้งประเทศ
การตัดสินใจกลับมารับงานแสดงครั้งนี้เริ่มจากการที่ผู้กำกับ โต้ง-บรรจง ปิสัณธนะกูล ซึ่งเคยร่วมงานกันใน กวน มึน โฮ ได้ชวนเธอมาเล่น โดยจุ๋ยเผยว่าตัดสินใจรับบทนี้ทันทีถึง 85% เพราะอยากท้าทายตัวเองด้วยการโกนผมทิ้งเพื่อรับบทแม่ชี ส่วนอีก 15% ที่เหลือคือการปรึกษาครอบครัว ซึ่งทั้งคุณพุฒผู้เป็นสามีและสมาชิกในบ้านต่างสนับสนุนเต็มที่ แถมเจ้าตัวยังแฮปปี้กับลุคใหม่ โดยเฉพาะชุดสีขาวที่ช่วยส่งให้คาแร็กเตอร์ดูนิ่งสงบและเข้าถึงทางธรรมได้แบบสมบูรณ์
ทุ่มสุดตัว ไม่พึ่งสแตนด์อิน
ความพีคของเรื่องนี้คือความทุ่มเทในฉากแอ็กชันที่จุ๋ยต้องเตรียมตัวอย่างหนัก โดยเฉพาะการขึ้นสลิงครั้งแรกในชีวิตเพื่อถ่ายทอดฉากถูกปีศาจอย่างคุณยายวรนาฏบีบคอจนร่างลอยขึ้นกลางอากาศ ซึ่งเธอเลือกที่จะเล่นเองโดยไม่ใช้สแตนด์อินเพื่อให้ภาพออกมาน่ากลัวและสมจริงที่สุดภายใต้การดูแลความปลอดภัยของทีมงาน
นอกจากนี้ยังมีฉากถีบประตูที่ต้องถ่ายทำซ้ำหลายรอบเพื่อให้ได้ช็อตที่สมบูรณ์แบบที่สุด รวมถึงฉากปะทะพลังที่ต้องใช้จินตนาการล้วนๆ ร่วมกับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและเอฟเฟกต์จำนวนมาก ซึ่งจุ๋ยบอกว่าฉากนี้คือจุดเดือดที่แสดงพลังแห่งธรรมะออกมาได้ชัดเจนและน่าจะทำให้คนดูรู้สึกสะใจที่สุด
การรวมตัวนักแสดง 4 รุ่น และการตีความตำนานใหม่
ในเรื่องนี้ยังเป็นการรวมตัวของนักแสดงหญิงถึง 4 รุ่นที่หาดูได้ยาก โดยจุ๋ยได้ร่วมงานกับ ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ที่มารับบทคุณยายซึ่งจุ๋ยชมว่าสวยและมีเสน่ห์ดึงดูด ส่วนดาวรุ่งอย่าง ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์ ก็ส่งอารมณ์ได้ดีเกินวัย และที่พิเศษสุดคือการได้ร่วมงานกับ นก สินจัย เปล่งพานิช ซึ่งเป็นไอดอลในดวงใจของเธอ
สำหรับเนื้อเรื่องเป็นการตีความใหม่ในยุคปี 2026 ที่เชื่อมโยงกับตำนานทายาทอสูร โดยนำฉากคายตะขาบในตำนานมานำเสนอให้สยองและทันสมัยขึ้น เน้นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวและการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว ซึ่งจุ๋ยยืนยันว่าต่อให้ใครไม่เคยดูเวอร์ชันเก่าก็สามารถสนุกและเข้าใจเนื้อหาได้ครบถ้วน
ผลตอบรับหลังจากปล่อยคลิปเบื้องหลังออกมาทำให้สื่อและแฟนๆ ชื่นชมในความแปลกตาของคาแร็กเตอร์แม่ชีแสงบุญที่ต่างจากบทที่จุ๋ยเคยเล่นมาอย่างสิ้นเชิง ซึ่งภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากการร่วมมือกันของ GDH และ TOFU FILMS เรื่องนี้ กำลังเป็นที่จับตามองว่าจะช่วยจุดประกายให้วงการหนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง
โกนผมจริง เล่นสลิงจริงขนาดนี้ ไม่ดูไม่ได้แล้วนะ!