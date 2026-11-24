แพท ณปภา เล่านาทีดิ่งจนชวนสามีหย่า เผยภาวะเบบี้บลูทำฮอร์โมนร่วงทุกตัว
แพท ณปภา ออกมาเปิดใจถึงช่วงเวลาที่หนักที่สุดหลังคลอดน้องเซญ่า ลูกสาวคนเล็ก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 25 วันแรกที่กลับมาเลี้ยงลูกเองที่บ้าน โดยเล่าว่าตอนมีลูกคนโตเธออายุ 40 และรู้สึกเหนื่อยขึ้น จนถึงขั้นชวน พี ชานนท์ สามีไปเซ็นใบหย่า
โดยแพทเล่าว่าช่วงนั้นมีความรู้สึกน้อยใจง่ายมาก แม้แต่คำพูดของสามีที่ทักว่าทำแรงไปหรือเปล่า ก็ทำให้เก็บมาคิดจนถึงขั้นบอกว่าไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยกันได้ และตั้งคำถามกับสามีว่ายังรักกันอยู่ไหม หรืออยากจะเป็นเพียงแค่พ่อและแม่ของลูกโดยไม่ต้องมีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยา ซึ่งปกติแพทเป็นคนปากแข็งและไม่ชอบพูดเรื่องหวานๆ แต่เหตุการณ์นี้ทำให้ต้องทลายกำแพงเพื่อหาทางออก
เผยสาเหตุจากภาวะเบบี้บลู
จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อแพทได้ปรึกษาคุณหมอจิตวิทยาและตรวจฮอร์โมน จนพบว่าตนเองเผชิญกับภาวะเบบี้บลู (Baby Blues) ซึ่งฮอร์โมนดิ่งลงมาทุกตัว โดยคุณหมอบอกว่าเกิดขึ้นได้ตอนที่คุณแม่ให้นม ส่วนแพทเล่าว่าเครียดจากการให้นม ปั๊มนม เข้าเต้า และช่วงที่ลูกถ่ายเยอะจนก้นเป็นแผล
พ่อพีกับบทบาทคุณพ่อเต็มร้อย
ในขณะที่แพทเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก พี ชานนท์ กลับกลายเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตมาได้ โดยแพทชมว่าสามีทุ่มเทเลี้ยงลูกแบบ 100% จนคุณหมอยังสงสัยว่าเป็นลูกคนแรกจริงหรือไม่ เพราะอุ้มและดูแลลูกได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่เก้ๆ กังๆ จากเดิมที่เคยชอบดูการ์ตูนหรือคลิปไร้สาระ ปัจจุบันสามีเปลี่ยนมาศึกษาคลิปวิธีการเลี้ยงลูก การอุ้ม และการคุยกับลูกแทน
การแบ่งหน้าที่ในบ้านถูกจัดการอย่างเป็นระบบ โดยคุณพ่อพีรับหน้าที่ดูแลทั้งกะเช้าและกลางคืน ทำให้แพทมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นและสามารถออกไปทำงานในตอนเช้าได้ ส่วนเรซซิ่ง ลูกชายคนโตวัย 9 ขวบ ก็เข้ามาช่วยดูแลน้องในกะวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งแพทมองว่าหากไม่มีความช่วยเหลือจากทั้งสองคนในวันที่เธอไม่ไหว ชีวิตคงแย่กว่านี้แน่นอน
ภารกิจกู้หุ่นกลับมาไซส์ XS
นอกจากเรื่องครอบครัวแล้ว แพทยังพูดถึงเรื่องน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ จากเดิมที่หนัก 45.5 กิโลกรัม พุ่งขึ้นไปถึง 65 กิโลกรัม โดยหลังคลอดน้องเซญ่า (ซึ่งหนัก 2.9 กิโลกรัม) น้ำหนักส่วนที่เหลือยังคงอยู่กับตัว ซึ่งแม้ว่าสามีและลูกจะบอกว่าชอบรูปร่างอวบอิ่มในตอนนี้ และมีคอมเมนต์ในโซเชียลสนับสนุนให้คงไซส์นี้ไว้ แต่เจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดและตั้งเป้าหมายจะลดน้ำหนักลงอีก 8 กิโลกรัมเพื่อให้เหลือ 50 กิโลกรัม หรืออาจจะพยายามกลับไปที่ 45.5 กิโลกรัม เพื่อให้กลับมาใส่เสื้อผ้าไซส์ XS-S ได้อีกครั้ง