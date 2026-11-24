สายกินเตรียมพุ่งตัว! กีตาร์-โบ๊ท นำทีมดารายกทัพความอร่อยบุกเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
งาน “CENTRAL PINKLAO TASTY TOWN” รวบรวมเอาสุดยอดร้านเด็ด ร้านดัง และเมนูซิกเนเจอร์จากศิลปินดาราชื่อดังมาไว้ในที่เดียว โดยการผนึกกำลังกันระหว่าง M.a.i Organizer ที่นำโดย มาดามไหม-จีรนันท์ ห้องแซง และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เพื่อให้ชาวฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้อิ่มอร่อยส่งท้ายปี
ความปังของงานนี้คือการขนทัพดารามาร่วมเสิร์ฟความอร่อยและสร้างสีสันแบบใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น กีตาร์ ศิริพิชญ์, โบ๊ท ธารา, แพท พาวเวอร์แพท ที่มาร่วมแจมครั้งแรก รวมถึง ปอม ปณิธิ, จุ๊บแจง วิมลพันธ์, บลู เอลิกา และน้ำผึ้ง ธนภัทร ซึ่งงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน และจะลากยาวไปจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2026 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
สำหรับใครที่พลาดรอบนี้ หรืออยากตามไปชิมในรอบถัดไป จดปฏิทินรอเลย เพราะ Tasty Town จะย้ายไปบุกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2026 และจะกลับมาจัดที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า อีกครั้งวันที่ 10 – 23 ธันวาคม 2026
เอาเป็นว่าใครที่เป็นสายกินหรือเป็นแฟนคลับดาราคนไหน บอกเลยว่าห้ามพลาด เพราะนอกจากจะได้กินของอร่อยแล้ว ยังมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ร่วมสนุกตลอดทั้งงานด้วยนะ จะไปกินเพื่อให้หายอยากหรือไปเพื่อส่องดาราดีล่ะ?