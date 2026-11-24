คุณแม่สู้ชีวิตมาก! เจ้าบ่าวโดนสั่งวิดพื้นพิสูจน์รัก แม่รีบขอทำแทนเพราะกลัวลูกไม่หล่อ
กลายเป็นไวรัลที่ทำเอาชาวเน็ตฮือฮากันทั้งโซเชียล เมื่อผู้ใช้ TikTok @barabaifernluv แชร์นาทีเจ้าบ่าวเดินเข้างานแต่งพร้อมคุณแม่ แต่ดันมาเจอด่านประตูเงินประตูทองสุดหฤโหดของฝั่งเจ้าสาวที่สั่งให้เจ้าบ่าวต้องวิดพื้นเพื่อพิสูจน์รักแท้
แต่จุดพีคคือคุณแม่เจ้าบ่าวที่เห็นท่าไม่ดี เพราะกลัวลูกชายจะเสียลุคไม่หล่อตอนเข้างาน เลยขออาสาลงไปวิดพื้นทำหน้าที่แทนลูกชายซะเลย งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลถึงกับอึ้งในความสตรองของคุณแม่ที่สู้เพื่อลูกขนาดนี้
ยอมใจคุณแม่จริงๆ ลูกไม่ต้อง เดี๋ยวแม่จัดการให้เอง!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก