ติณติณ นิวคันทรี่ โต้เดือด! ค่าคลอดลูก 1.7 ล้านไม่มีจริง กางบิลโชว์ยอดที่จ่ายจริง
งานนี้มีเคลียร์! หลังจากที่นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ เจ้าของค่ายต้นสังกัดของ ฟารีดา ไหทองคำ ออกมาไลฟ์สดเล่าว่าค่าคลอดของ น้องเวร่า ลูกสาวฟารีดา สูงถึง 1.7 ล้านบาทเพราะเข้าโรงพยาบาลเอกชน แถมพ่วงระเบิดลูกใหญ่ว่า ติณติณ นิวคันทรี่ ไม่ยอมช่วยออกค่าคลอดคนละครึ่งตามที่เคยตกลงกันไว้ในรายการโหนกระแส
ล่าสุด ติณติณ ไม่ยอมนิ่งเฉย รีบโพสต์ไอจีสตอรี่ร่ายยาวชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิด โดยยันชัดว่ายอด 1.6-1.8 ล้านบาทที่ถูกพูดถึงนั้น ตรวจสอบแล้วไม่มีจริง! พร้อมกางรายละเอียดการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริงให้ดูแบบชัดๆ ดังนี้
- 5 กรกฎาคม 2026 จ่ายไป 19,276 บาท
- 11 ตุลาคม 2026 จ่ายไป 115,998.75 บาท
ส่วนค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นของ ฟารีดา ประมาณ 160,000 บาท (5 วัน 4 คืน) และของน้องเวร่า ประมาณ 300,000 บาท (9 วัน 8 คืน) โดยระบุว่ามีการตกลงกันผ่านการประชุมสายทุกฝ่ายแล้วว่า ทางค่ายจะสรุปรายการเพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องชำระคืนคนที่สำรองจ่ายไปก่อน
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์และหน้าที่พ่อ ติณติณ เผยว่าวันที่ 20 สิงหาคม 2026 ได้พบกับฟารีดาและครอบครัวเพื่อคุยเรื่องการดูแลลูก และก่อนมีการตรวจสอบข้อตกลงและลงนามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2026 ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าตั้งใจจะดูแลและสนับสนุนน้องตามข้อตกลงที่คุยกันไว้
นอกจากนี้ยังส่งข้อความขอโทษทางโรงพยาบาล คุณหมอ และพยาบาล NICU รวมถึงวอร์ดชั้น 6 ที่ดูแลทั้งคู่อย่างดี หากกระแสข่าวที่ผ่านมาทำให้ไม่สบายใจ พร้อมทิ้งท้ายแบบสู้ชีวิตว่าตอนนี้เปิดรับงานร้องเพลง คอนเสิร์ต และอีเวนต์ทั่วประเทศเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก ใครสนใจจ้างได้เลย ราคาน่ารักพร้อมวิ่งงาน ส่วนเรื่องกฎหมายบอกสั้นๆ ว่าทีมทนายกำลังรีบติดต่อกลับ แล้วเจอกัน!