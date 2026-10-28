จากสายร้องสู่สายมง! เปิดวาร์ป แบมบี้ สิรินโสพิศ อดีต The Star 9 ที่ตอนนี้กลายเป็น Miss Universe Ranong 2025
จำกันได้ไหม แบมบี้ สิรินโสพิศ หรือ แบมบี้ The Star 9 ที่เคยทำให้เราว้าวด้วยการร้องและการเต้นจนผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายในฐานะตัวแทนภาคกลางเมื่อปี 2013 ตอนนั้นบอกเลยว่าไฟแรงมาก เพราะมี บี้ สุกฤษฎิ์ เป็นไอดอลและอยากเป็นนักร้องจนมีผลงานเพลง ซีรีส์ และงานถ่ายแบบออกมาให้ติดตาม
แต่จุดพีคคือตอนนี้แหละ เพราะแบมบี้ไม่ได้มีดีแค่เสียงเพลง แต่หันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจและสุขภาพ จนล่าสุดคว้าตำแหน่ง Miss Universe Ranong 2025 มาครองได้สำเร็จ เปลี่ยนลุคจากสาวน้อยสดใสกลายเป็นนางงามสายสตรองที่รักการออกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้งไปเรียบร้อย บอกเลยว่าการเปลี่ยนเลนครั้งนี้คือปังไม่ไหว
ถ้าพูดถึงดีเอ็นเอความสวย บอกเลยว่าได้มาจากแม่เต็มๆ เพราะแบมบี้เป็นลูกสาวคนเล็กของ เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง อดีตนางสาวไทยปี 1984 และคุณพ่อ กานต์อเนก ปัจฉิมสวัสดิ์ เติบโตมาในครอบครัวสายบันเทิงแบบตัวจริง โดยมีพี่ชายชื่อ หมูแฮม และพี่สาวชื่อ สแปม
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ในบ้าน แบมบี้เคยโพสต์ชี้แจงผ่านโซเชียลเมื่อปี 2022 ว่าคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดคือคุณแม่ พี่สาว และตัวเธอเอง ซึ่งทุกคนคอยซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างกันเสมอ เป็นความผูกพันที่น่ารักมาก
จากความฝันบนเวทีร้องเพลง สู่การทำธุรกิจ ดูแลสุขภาพ และก้าวเข้าสู่โลกนางงาม เส้นทางของแบมบี้คือตัวอย่างของคนที่กล้าเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตตามความสนใจของตัวเอง ใครจะไปรู้ว่าก้าวต่อไปของเธอจะเซอร์ไพรส์เราด้วยอะไรอีก