ปังไม่ไหว! หัวใจกาฝาก ทุบเรตติ้งตอนจบพุ่ง 6.2 ขึ้นแท่นผลงานอันดับหนึ่งของปี 2026
ฉลองกันให้ยับเพราะเรตติ้งล่าสุดมาแล้วจ้า สำหรับละครดราม่าเรื่อง หัวใจกาฝาก ทางช่อง 7HD ที่ส่งท้ายตอนจบได้แบบทุบแรง ทำนิวไฮ 15+NW พุ่งไปถึง 6.2 กลายเป็นผลงานอันดับหนึ่งของปี 2026 ไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนบทสรุปของเรื่องก็เป็นไปตามคาด หลังจากต้องเสียน้ำตามาหลายตอน ในที่สุด หทยา และ รามิล ก็ได้แฮปปี้เอนดิ้งด้วยการขออากงแต่งงานกัน ส่วนตัวละครอย่าง ชญานี ตัดสินใจจบชีวิตลง และ หลิว ก็ได้รับกรรมติดคุก ปิดฉากแบบครบรสตามสไตล์ดาราวิดีโอ ผลงานของ ฬอน คณวัชร ที่ดึงเอา แชวรากร และ จีน เฌอตินท์นารา มาประกบคู่กันจนเคมีปังระเบิดขนาดนี้
เรตติ้งแรงฉุดไม่อยู่ขนาดนี้ ทางค่ายจะรีบเปิดโผเรื่องต่อไปให้เราได้ตื่นเต้นกันต่อเมื่อไหร่ดีคะ!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก