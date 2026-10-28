กลยุทธ์ชื่อเก๋! มิ้นชิ เสฏฐนันท์ เผยเคล็ดลับตั้งชื่อให้กูเกิ้ลเสิร์ชเจอแค่คนเดียว
บอกเลยว่านางเอกสาว มิ้นชิ เสฏฐนันท์ คือตัวแม่เรื่องการสร้าง Branding จริงๆ เพราะเจ้าตัวออกมาเฉลยแล้วว่าที่ใช้ชื่อไม่ซ้ำใครแบบนี้ เพราะตั้งใจให้คนสงสัยจนต้องจำให้ได้ ซึ่งช่วงแรกๆ คนอาจจะจำยากหน่อย แต่พอคนเริ่มสงสัยว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้ ก็จะเริ่มคิดตามและสุดท้ายก็จำได้เองในที่สุด
ส่วนที่มาของชื่อก็มีความเป็นมาที่น่ารัก คือคุณแม่ตั้งชื่อว่า มิ้นต์ ที่แปลว่าเย็น แต่พอช่วงมัธยมปลาย มิ้นชิเริ่มใช้ชื่อนี้ในอินสตาแกรม พอเข้าวงการมาเลยตัดสินใจใช้ชื่อนี้ต่อ เพราะเวลาเสิร์ชในกูเกิ้ลแล้วจะเจอแค่หน้าตัวเองคนเดียว ซึ่งถ้าใช้ชื่อว่า มิ้นชี่ อาจจะมีหน้าคนอื่นขึ้นมาด้วย งานนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการวางแผนที่ล้ำมาก
ข้ามมาที่ฝั่งหนังกันบ้าง ค่ายฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ปล่อยโปสเตอร์ตัวละครจากภาพยนตร์แอ๊กชั่นดราม่าเรื่อง “ประเสริฐ” ออกมาแล้ว โดยผู้กำกับ โขม ก้องเกียรติ บอกว่าบท ประเสริฐ ที่ กรรชัย กำเนิดพลอย รับบทนั้น เป็นคาแร็กเตอร์ที่รวมความเป็นพ่อหลายๆ คนเข้าด้วยกัน ไม่ใช่พ่อที่สมบูรณ์แบบแต่ฉลาด มีเขี้ยวเล็บ และเอาตัวรอดเก่งมาก ซึ่งผู้กำกับถึงกับบอกว่าถ้าไม่ใช่คนนี้ก็ไม่รู้จะให้ใครเล่น เพราะเล่นได้แบบโคตรจะประเสริฐ
นอกจากนี้ยังมีตัวละคร โด่ง ราชวัตร ที่รับบทโดย ศุกลวัฒน์ คณารศ ซึ่งจะมาปะทะฝีมือกับพี่หนุ่ม โดยตัวละครโด่งจะมีความสนิทกับประเสริฐเหมือนพี่น้อง ซึ่งผู้กำกับชมว่าเวียร์เล่นได้แม่นยำและรับส่งอารมณ์ได้ดีมาก
ปิดท้ายด้วยสายซีรีส์ที่เตรียมตัวให้พร้อม กับ “ปาฏิหาริย์ในห้องฉุกเฉิน (Miracles of the ER)” ซีรีส์การแพทย์แนวห้องฉุกเฉินเรื่องแรกจากไต้หวัน ที่จะพาไปดูการตัดสินใจในสถานการณ์ความเป็นความตายของทีมแพทย์ นำแสดงโดย ฮั่วเจี้ยนหัว, หยางจิ่งฮว๋า, ไช่ฝานซี, จานจื่อเซวียน และ เผิงเชียนโย่ว เตรียมรับมือความสูญเสียและความหวังได้ทาง Netflix วันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 นี้