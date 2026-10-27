ดิว อริสรา เปลี่ยนนามสกุลเป็น ‘ล่ำซำ’ แล้ว! เปิดใจครั้งแรกหลังจดทะเบียนสมรสกับวู้ดดี้
ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ เปลี่ยนมาใช้นามสกุล ล่ำซำ เรียบร้อยแล้ว หลังจากพัฒนาความสัมพันธ์กับ วู้ดดี้ พุฒิพงศ์ ล่ำซำ จนถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกัน ท่ามกลางคำยินดีจากทั้งเพื่อนในวงการบันเทิงและเหล่าแฟนคลับที่คอยเชียร์มาตลอด
ดิวผ่านเรื่องราวในชีวิตมามากมาย และปัจจุบันเธอคือคุณแม่ที่เอาลูกเป็นหลักเสมอ
รักครั้งนี้คือการให้โอกาสและให้เกียรติ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ดิวได้เปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าแฮปปี้มาก โดยบอกว่าต้องขอบคุณวู้ดดี้ที่ให้เกียรติและทำให้รู้สึกว่าเขาจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้จริงๆ ซึ่งเขาให้เกียรติและดีกับเธอมาก ดิวยอมรับว่าตัวเองมีประวัติมาเยอะและมีลูกด้วย แต่ความรักครั้งนี้ทำให้เธอเห็นว่ารักดีๆ ยังมีอยู่จริงและโอกาสมีให้เสมอ
เธอยอมรับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้รวดเร็วปังๆ อย่างที่หลายคนคิด แต่เป็นการค่อยๆ พัฒนาไปตามขั้นตอน เพียงแต่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรให้คนรู้มากนัก และเพราะวู้ดดี้เป็นคนที่มองปัจจุบันและมองไปข้างหน้าอย่างชัดเจน ทำให้ดิวรู้สึกว่าไม่ต้องย้อนกลับไปเจ็บปวดกับสิ่งที่เคยผ่านมาในอดีต ซึ่งทั้งคู่ต่างก็คลั่งรักกันตลอด
บทเรียนจาก 'แมวเก้าชีวิต' สู่ชีวิตที่ลงตัว
ดิวพูดถึงกระแสที่มีคนใช้ชื่อย่อเรียกเธอว่า 'แมวเก้าชีวิต' โดยบอกว่าไม่ได้อยากได้ฉายานี้ เพราะไม่รู้ว่าชีวิตจะรอดหรือเปล่า และกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็ต้องเจอความเจ็บปวด ซึ่งทั้งหมดกลายเป็นบทเรียนที่ต้องนำมาปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้สิ่งดีๆ อยู่กับตัวให้นานที่สุดและต้องประพฤติตัวให้ดี
เธอสารภาพว่าเคยถึงจุดที่คิดว่าตัวเองจะไม่มีความรักอีกแล้ว และลืมนึกถึงตัวเองเพราะเอาลูกเป็นหลักมาตลอด แต่การที่มีวู้ดดี้เข้ามาทำให้เห็นว่ายังมีคนที่อยากแก่ไปด้วยกัน โดยวู้ดดี้บอกให้เธออยู่กับปัจจุบันและทำให้ดี ซึ่งทำให้ดิวไม่ค่อยรู้สึกกดดัน เพราะเชื่อว่าไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่าสิ่งที่เคยผ่านมาแล้ว
ไม่ขอเป็น 'สะใภ้หมื่นล้าน' และแผนในอนาคต
สำหรับฉายา 'สะใภ้หมื่นล้าน' ที่หลายคนเรียกนั้น ดิวบอกว่าไม่อยากให้มองหรือเรียกแบบนั้น โดยวู้ดดี้เองก็บอกกับดิวว่าไม่อยากให้เข้าใจว่าโชคดี แต่เขามองว่าสิ่งที่ดิวเป็นและสิ่งที่เธอทำต่างหากที่ทำให้ได้รับโชคนั้นมา เพื่อให้ดิวเห็นคุณค่าในตัวเอง ส่วนเรื่องการเปิดตัวเธอก็อยากให้มีความเป็นส่วนตัว แต่ทางวู้ดดี้เข้าใจว่ามันคงทำไม่ได้ขนาดนั้น จึงเลือกทางสายกลางในการเปิดเผย
ส่วนแผนฉลองสมรสและเรื่องลูก ดิวบอกว่ามีการแพลนกันอยู่แต่จะค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ และไม่อยากป่าวประกาศหรือเล่นใหญ่เหมือนที่เคยทำมาในอดีต เพราะตอนนี้อยากใช้ชีวิตปกติและเฉยๆ มากกว่า
ปิดท้ายเรื่อง 'วาสนา' ที่หลายคนพูดถึง ดิวโชว์ความเรียลว่าไม่ได้มูเตลูอะไรเลย เพราะแค่ทำงานหาเงินใช้หนี้ก็หมดเวลาแล้ว และขอร้องคนที่ทำคอนเทนต์ไหว้แม่ของเธอว่าอย่าหาเรื่องให้เธอเลย เพราะอยากอยู่เงียบๆ พร้อมทิ้งท้ายแบบขำๆ ว่า ต่อไปนี้คงไม่ได้เห็นเธอแต่งตัวโป๊มากแล้ว เพราะบางอย่างก็ต้องแลกมา และการเป็นตัวของตัวเอง 100% ในตอนนี้อาจจะทำไม่ได้