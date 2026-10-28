หัวใจแม่เกินร้อย! บุ๋ม ปนัดดา กับโมเมนต์สุดอบอุ่นพาลูกบุญธรรม 8 คนเที่ยวทะเล
ใครจะไปรู้ว่าภายใต้ลุคสาวแกร่ง นางสาวไทยปี 2543 และพิธีกรอย่าง บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี จะมีมุมอ่อนโยนแบบนี้ด้วย เพราะเธอคือ "แม่บุ๋ม" ของลูกบุญธรรมหลายคน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยพาลูก ๆ 8 คนไปเที่ยวทะเลเมื่อเดือนตุลาคม 2568 พร้อมอัปเดตชีวิตของแต่ละคนให้แฟน ๆ ได้ใจฟู แถมยังแอบบอกว่าจริง ๆ แล้วมีลูกอีกหลายคนที่ไม่ได้ร่วมทริปนี้ด้วยนะ
แม่บุ๋มเล่ารายละเอียดลูก ๆ แต่ละคนด้วยความเอ็นดู เริ่มจาก พี่แนน ลูกบุญธรรมคนแรกที่ตอนนี้เป็นคุณครูอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามมาด้วย แพรว ที่จบด้านฉุกเฉินการแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และทำงานเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์ ส่วน ฟลุ๊ค จบด้านสาธารณสุขศาสตร์และทำงานเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งแม่บุ๋มชมว่าทั้งเรียบร้อย ใจบุญ แถมยังจัดดอกไม้เก่งอีกด้วย
ส่วนลูก ๆ ที่ยังอยู่ในวัยเรียนก็มีเส้นทางที่สนใจแตกต่างกัน ทั้ง น้ำมนต์ ที่เรียนบริหารธุรกิจ มายมิ้นท์ ที่เรียนนิติศาสตร์ และ พลอย ที่ได้ทุนเรียนทำอาหารกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์และมีแผนจะเรียนต่อ ด้าน นิว ชอบวาดรูป เล่นเกม และชานมไข่มุก ส่วน น้องแนน อีกคนกำลังลุยเรียนสายบัญชี
ความน่ารักคือแม่บุ๋มไม่ได้จำแค่เรื่องเรียนหรือเรื่องงาน แต่จำได้ยันนิสัยเล็ก ๆ น้อย ๆ ของลูกทุกคน ใครเป็นสายเงียบแต่จริงจัง ใครบ้าพลังรักการออกกำลังกาย ใครเป็นสายชาเขียว หรือใครคือตัวโจ๊กสร้างเสียงหัวเราะประจำกลุ่ม บอกเลยว่าอ่านแล้วอบอุ่นหัวใจ เหมือนได้ฟังคุณแม่เล่าเรื่องลูกให้เพื่อนฟังจริง ๆ
จากเวทีนางสาวไทยสู่บทบาทแม่ของครอบครัวใหญ่ที่มอบโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เติบโตเห็นแล้วทำให้รู้จักแม่บุ๋มอีกด้านหนึ่ง
มีใครอยากมีคุณแม่ใจดีและซัพพอร์ตเก่งแบบนี้บ้างไหม?