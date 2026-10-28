เตรียมหลอน! คนเก็บผี (THE MAGE) จัดงานพรีเมียร์ใหญ่ ขนทัพนักแสดงและผู้กำกับระดับตำนานบุกสยามพารากอน
วอนเดอร์ เอส จัดงาน Gala Premiere เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง “คนเก็บผี (THE MAGE)” อย่างยิ่งใหญ่ที่สยามพารากอน ชั้น 5 โดยหนังเรื่องนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะผ่านการคัดเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกมาแล้วเพียบ ทั้งที่ฮาวาย, ซิทเจส, กรุงเทพฯ และบูชอน แถมยังได้รับกระแสตอบรับถล่มทลายตอนเข้าฉายที่ฮ่องกงกับมาเลเซียด้วย
ความปังของงานคือการได้ตัวท็อปอย่าง โจซี โฮ นักแสดงสาวระดับอินเตอร์ที่มารับบทนำ พร้อมด้วย อิมาน ทาเฮรี และโปรดิวเซอร์ คอนรอย ชาน ที่มานั่งคุยเบื้องหลังการทำงานสุดหินให้สื่อไทยได้ฟังแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และยังมีช่วง Fan Meet ให้แฟนๆ ได้ถ่ายรูปใกล้ชิดกันด้วย
รอบนี้ถือเป็นการกลับมาของสองพี่น้องผู้กำกับคู่หูอย่าง ออกไซด์ แปง และ แดนนี่ แปง ที่เคยสร้างตำนานความกลัวจาก THE EYE คนเห็นผี ซึ่งครั้งนี้พวกเขาจับเอาเรื่องลี้ลับมาผสมกับคดีฆาตกรรมสุดสยอง บอกเลยว่ายกระดับความหลอนให้เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอน
สำหรับเนื้อเรื่องจะเล่าถึง หลานเพ่ยชิง (รับบทโดย โจซี โฮ) ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมแปลกๆ ชอบสะพายย่ามเก็บของตามที่เกิดเหตุ เพราะเธอมีญาณพิเศษที่สื่อสารกับวิญญาณผู้ตายได้ ซึ่งเธอต้องมาช่วยตำรวจคลี่คลายคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่พัวพันกับลัทธิและความเชื่อลึกลับ ก่อนที่เหยื่อรายต่อไปจะถูกความมืดกลืนกิน
ใครอยากรู้ว่าวิทยาศาสตร์กับสิ่งลี้ลับจะปะทะกันยังไง เตรียมตัวไปพิสูจน์ความสยองได้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ 5 พฤศจิกายน 2026 นี้
งานนี้ผู้กำกับสายหลอนตัวจริงกลับมาแล้ว จะหลอนจนนอนไม่หลับเหมือน THE EYE ไหม ต้องไปลองดูเอง!