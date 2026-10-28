เตรียมตัวให้พร้อม! Pokemon จัดใหญ่ฉลอง 30 ปีในไทย ทั้งช้อป ทั้งวิ่ง ทั้งปาร์ตี้ที่ centralwOrld
The Pokemon Company บริษัทจัดการแบรนด์และลิขสิทธิ์ Pokemon จากญี่ปุ่น นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณสึเนคาซุ อิชิฮาระ ประกาศเปิดตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปีในประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ centralwOrld กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้เป็นการร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แฟนๆ ได้สัมผัสโลกของ Pokemon อย่างใกล้ชิด
ปักหมุดวันสำคัญเตรียมตัวช้อปและวิ่ง
ไฮไลต์แรกที่ทุกคนรอคอยคือการเปิดตัว Pokemon Center BANGKOK ที่จะเปิดตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2026 ตามมาด้วยงานวิ่ง Pokemon RUN 30 ในวันที่ 9-10 มกราคม 2027 และปิดท้ายด้วยปาร์ตี้ PokeXciting! ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2027 ซึ่งจะทำให้กรุงเทพฯ กลายเป็นจุดหมายปลายทางของความสนุกสำหรับเทรนเนอร์ทุกเจเนอเรชัน
สำหรับงาน Pokemon RUN 30: Thailand Edition ที่จะจัดขึ้นบริเวณลานด้านหน้า centralwOrld วันที่ 9-10 มกราคม 2027 จะเป็นงานวิ่งแบบ Fun Run ที่ให้ผู้สมัครได้ผจญภัยเหมือนหลุดเข้าไปในเกม โดยเริ่มจากการเลือก Pokemon คู่หูตัวแรก แล้ววิ่งไปทำภารกิจต่างๆ เช่น การแบตเทิลในยิม การตามหา Pokemon ในป่า และการเติมข้อมูลใน Pokedex Search Sheet เพื่อพัฒนาคู่หูให้เก่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมี Festival Zone ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมฟรีโดยไม่ต้องสมัครวิ่ง ภายในมี Time Tunnel ย้อนรอยเรื่องราว 30 ปีของ Pokemon และกิจกรรม Meet & Greet กับพิคาชู รวมถึงมี Pokemon pop-up store ให้ช้อปสินค้าพิเศษ โดยมี UNIQLO และ 7-ELEVEN เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ซึ่งคนสมัครวิ่งจะได้รับ Runner's Kit เป็นเสื้อยืดจาก UNIQLO ด้วย
ปาร์ตี้ระดับโลกกับ PokeXciting! และพิคาชูสีส้ม
เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีนับตั้งแต่เกม Pokemon Red และ Pokemon Green เปิดตัวบนเครื่อง Game Boy ในญี่ปุ่นเมื่อปี 1996 ทาง The Pokemon Company จึงจัดงาน PokeXciting! ซึ่งเป็นปาร์ตี้ฉลองครั้งใหญ่ใน 5 เมืองทั่วเอเชีย ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ ไทเป สิงคโปร์ มะนิลา และกรุงเทพฯ
ในส่วนของ PokeXciting! in Bangkok จะจัดขึ้นวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2027 ที่ centralwOrld โดยจะมีการเนรมิตพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางปาร์ตี้ระดับโลก มีขบวนพาเหรด Pokemon และการแสดงบนเวที ไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัว "PokeXciting! Pikachu" ในลุคสีส้ม ซึ่งเป็นสีพิเศษสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ
แฟนๆ จะได้ร่วมกิจกรรม Meet & Greet และซื้อสินค้าพิเศษที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ centralwOrld เท่านั้น รวมถึงมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้เก็บความประทับใจ ส่วนสายเกมเมอร์ Pokemon GO เตรียมตัวให้พร้อม เพราะในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2027 จะมีอีเวนต์พิเศษในเกมที่กรุงเทพฯ ให้ได้จับ PokeXciting! Pikachu สีส้ม และทำงานวิจัยแบบจำกัดเวลา
ทางด้าน ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา จากเซ็นทรัลพัฒนา ระบุว่าการร่วมมือครั้งนี้เป็นการมอบของขวัญให้คนไทยในสเกลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นครั้งแรกในไทย หลังจากที่เคยประสบความสำเร็จกับแคมเปญปี 2023 ที่มี Pikachu ยักษ์สูง 15 เมตรและกิจกรรม Pikachu Dance มาแล้ว การนำ Pokemon Center BANGKOK และกิจกรรมอื่นๆ มาลงที่เซ็นทรัลเวิลด์ จึงเป็นการตอกย้ำการเป็น Global Lifestyle Destination ใจกลางกรุงเทพฯ
บอกเลยว่างานนี้เตรียมเงินในกระเป๋าไว้ให้ดี เพราะลิสต์กิจกรรมยาวไปถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลย ใครเล็งชิ้นไหนหรืออยากได้พิคาชูสีส้ม เตรียมตัววอร์มร่างกายรอวิ่งได้เลย!