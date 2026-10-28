สวยสับแบบตะโกน! ศรีริต้าฉลองวันเกิดวัย 45 จัดเต็มลุคเจ้าหญิงพาครอบครัวมาจอย
ฉลองวันเกิดแบบตัวแม่! เมื่อ 27 ตุลาคม 2026 ที่ผ่านมา ริต้า ศรีริต้า ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 45 ปี ด้วยการปล่อยเซ็ตภาพครอบครัวที่เห็นแล้วต้องกราบในความเป๊ะ เพราะงานนี้เจ้าตัวชวนสามีอย่าง กรณ์ ณรงค์เดช พร้อมด้วยลูกๆ น้องกวิณท์และน้องเรเน่ มาแต่งตัวในลุคเจ้าหญิงเจ้าชายแบบจัดเต็ม ให้ฟีลเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายเลยทีเดียว
โดยริต้าได้โพสต์ข้อความซึ้งๆ ว่า ตลอด 45 ปีบนโลกใบนี้ชีวิตได้มอบช่วงเวลาที่งดงามยิ่งกว่าที่เคยฝันไว้ และรู้สึกขอบคุณสามีกับลูกๆ ทั้งสองคนที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจด้วยความรักในรูปแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริง แถมรอบนี้ขอรวบวันเกิดเข้ากับเทศกาลฮาโลวีนไปเลย พร้อมทิ้งท้ายให้แฟนๆ ช่วยทายกันว่าลุคนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องอะไร
ทางด้านคุณสามีอย่าง กรณ์ ก็ไม่น้อยหน้า โพสต์คลิปวิดีโอตอนที่พาริต้าไปเที่ยวต่างประเทศ พร้อมเขียนคำอวยพรหวานจนมดขึ้นว่า สุขสันต์วันเกิดภรรยาสุดที่รัก ไม่ว่าชีวิตจะนำพาอะไรมาให้ แต่ก็ไม่มีใครที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยมากไปกว่าคุณ และไม่ว่าชีวิตจะพาไปที่ไหน สถานที่ที่ชอบที่สุดก็คือการได้อยู่เคียงข้างกันเสมอ รักตลอดไป
บอกเลยว่าลุคนี้คือที่สุดของความละมุน ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม และเค้กคือเต็มสิบไม่หัก เห็นแล้วอยากรู้เลยว่าตกลงลุคนี้มาจากหนังเรื่องไหน ใครรู้ช่วยบอกที!