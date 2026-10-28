ณเดชน์-ญาญ่า แท็กทีมชวนฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งแบบตัวแม่ตัวพ่อ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันมะเร็งจากเชื้อ HPV ภายใต้คอนเซปต์ “HPV ก็เรื่องของเรา รักใครให้ชวนป้องกัน” เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปี นวัตกรรมวัคซีน HPV และโอกาสครบรอบ 17 ปีของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
งานนี้มีไฮไลต์คือการเสวนาให้ความรู้ทางการแพทย์ในหัวข้อที่ว่า "ผู้ชายก็ติดได้ ผู้หญิงก็เสี่ยงได้" โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร, นพ.กานต์ พึ่งสุชนสุนทร และ นพ.กฤต หมัดแสละ มาให้ข้อมูลแบบจัดเต็ม พร้อมกับความฟินที่ได้กระทบไหล่ ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่มาแชร์เรื่องการดูแลสุขภาพและความใส่ใจในคู่รัก โดยมี ดีเจเอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2026 ที่ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 6 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีสิทธิพิเศษสำหรับ 40 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและจองแพ็กเกจวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม พร้อมชำระเงินในวันงาน ได้ที่นั่ง VIP Front Row แบบติดขอบเวทีเพื่อชมณเดชน์และญาญ่า พร้อมรับบัตรกำนัล Central Gift Card มูลค่า 500 บาท
นอกจากนี้ สำหรับคนที่เข้ารับวัคซีนเข็มแรกและชำระค่าแพ็กเกจครบเต็มจำนวนในรอบบิลเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2026 ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก็ได้รับบัตรกำนัล Central Gift Card มูลค่า 300 บาทเช่นกัน
สำหรับราคาแพ็กเกจวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม อยู่ที่ 15,897 บาท (ตกเข็มละ 5,299 บาท) ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่าฉีด ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าธรรมเนียมแพทย์กรณีคลินิกนอกเวลา
บอกเลยว่าเรื่องสุขภาพรอไม่ได้ ยิ่งถ้ามีคู่ชวนกันไปฉีดแบบนี้ยิ่งดีต่อใจและดีต่อร่างกายสุดๆ สิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับวัคซีนเข็มแรกและชำระแพ็กเกจครบ มีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2026