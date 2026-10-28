เฉลยแล้ว! อีเจี๊ยบ เลียบด่วน คือคนไหนในทริปเหนือของ หนุ่ม กรรชัย
ปิดตำนานการสืบสวนของชาวเน็ต! หลังจากที่ หนุ่ม กรรชัย โพสต์ภาพไปเที่ยวภาคเหนือแล้วถาม อีเจี๊ยบ เลียบด่วน ว่าสนุกมั้ย จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกคนพยายามซูมหาว่าสรุปแล้วคนไหนคืออีเจี๊ยบกันแน่
เรื่องนี้ลามไปถึงในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อ 27 ตุลาคม 2026 ที่ หนุ่ม กรรชัย พูดถึงเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่สามารถชี้เป้าให้ชัดเจนได้ว่าใครคือตัวจริง ทำเอาแฟนๆ ได้แต่เดากันไปต่างๆ นานา
ทางด้าน อีเจี๊ยบ เลียบด่วน ก็ไม่ปล่อยให้รอนาน ออกมาโพสต์แบบปั่นๆ ว่าต่อให้จ้างให้ก็ทายไม่ถูก จะซูมแค่ไหนก็ไม่มีวันหาเจอแน่นอน พร้อมทิ้งท้ายแบบแกงตัวเองว่า น้องไม่ดีตรงไหน นั่งรถด้วยหน่อยถึงกับจะถอดเบาะเผา
แต่สุดท้ายความลับก็แตก เพราะอีเจี๊ยบยอมวงให้ดูชัดๆ ว่าตัวเองคือบิวกิ้น ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่เคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก