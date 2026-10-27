เบนซ์ พริกไทย ขอโทษปมรีโพสต์ “ลูกพระยานาหมื่น” ยอมรับไม่รอบคอบจนดูเหมือนยกตนข่มท่าน
เบนซ์ พริกไทย ออกมาขอโทษปมการรีโพสต์ข้อความที่มีคำว่า “ลูกพระยานาหมื่น” โดยยอมรับแบบแมนๆ ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบพอ ซึ่งเจ้าตัวเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะใช้คำนี้ด้วยเจตนาแบบไหน ก็อาจทำให้คนอ่านรู้สึกไม่ดี หรือมองว่าเธอกำลังยกตัวเองเหนือผู้อื่นและไม่ให้เกียรติคนอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรก
เบนซ์เผยว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมา ได้ใช้เวลาทบทวนเรื่องราว รวมถึงคำพูดและการกระทำของตัวเองอย่างจริงจัง พร้อมกลับไปอ่านคอมเมนต์จากหลายฝ่ายเพื่อพยายามมองในมุมของคนที่ได้รับสาร โดยเธอยอมรับว่าแม้จะไม่มีเจตนาแบบนั้น แต่เมื่อข้อความถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว คนที่เห็นย่อมตีความได้หลากหลาย และเธอมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่โพสต์ ไม่ใช่แค่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
ส่วนเรื่องที่เคยพูดถึงกฎหมาย เบนซ์ชี้แจงว่าไม่ได้ต้องการปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต และพร้อมรับฟังความเห็นที่แตกต่างเสมอ แต่ถ้าเป็นการใช้คำพูดรุนแรงจนทำให้เกิดความเสียหาย หรือการเอาภาพและคลิปของเธอไปประกอบข้อความที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดจนกระทบชื่อเสียง เธอก็จำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในส่วนนี้
สุดท้าย เบนซ์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเตือน รวมถึงแฟนคลับที่ยังให้กำลังใจ พร้อมขอโทษคนที่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง โดยยอมรับว่าแม้จะย้อนกลับไปลบหรือแก้ไขสิ่งที่โพสต์ไปแล้วไม่ได้ แต่เธอจะเลือกเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้และระวังคำพูดตัวเองให้มากขึ้น
บอกเลยว่าการยอมรับผิดแบบไม่อ้างว่า 'ไม่ได้ตั้งใจ' คือทางออกที่ดีที่สุดแล้วล่ะ ส่วนใครจะให้อภัยมั้ย อันนี้ต้องรอดูท่าทีของชาวเน็ตกันต่อไป