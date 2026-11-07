แทน-หยู่ยู้ นำทีมบวงสรวง Love Me To Hurt Me เตรียมเสิร์ฟความแซ่บแบบตัวแม่
เริ่มต้นด้วยความสิริมงคลแบบจัดเต็ม สำหรับซีรีส์แซฟฟิกเรื่อง Love Me To Hurt Me รัก = ร้าย ที่เพิ่งจัดพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยไปที่ลานด้านหน้าอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ บรรยากาศในงานบอกเลยว่าคึกคักสุดๆ เพราะมีทั้งรอยยิ้มและความอบอุ่น โดยเฉพาะพลังจากเหล่าแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มารอให้กำลังใจกันตั้งแต่เช้า ทำให้งานนี้ดูสดใสขึ้นเป็นกอง
ทีมนักแสดงและผู้บริหารร่วมงานคับคั่ง
งานนี้ไม่ได้มาแค่ตัวหลัก แต่ขนทัพนักแสดงมากันเพียบ นำโดย แทน ดวงแก้ว และน้องใหม่หน้าหวานอย่าง หยู่ยู้ อรณิชา พร้อมด้วยเพื่อนนักแสดงที่มาร่วมเสริมทัพความปัง ไม่ว่าจะเป็น แก๊ป จักริน, อ๋อง สิทธานต์, เม นิศาชล, เคท มาริลิน, แคนดี้ สุภาภัสสร์, ฟลุ๊ค ชัชพุฒิ, บิ๊ก ศรุต และ ขวัญฤดี กลมกล่อม นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากช่อง 3 อย่าง ดิว-ปิ่นกมล มาลีนนท์ และสมรักษ์ ณรงค์วิชัย รวมถึง นาย-สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร ผู้กำกับซีรีส์ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
พลิกบทบาทครั้งสำคัญกับความรักที่เจ็บปวด
ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือการที่ แทน ดวงแก้ว จะมาพลิกคาแรกเตอร์ครั้งสำคัญในบท 'สอง' และ หยู่ยู้ อรณิชา จะมารับบท 'โอ๊ะ' ซึ่งจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวความรักที่เข้มข้นจนกลายเป็นไฟแค้น ใครที่ชอบแนวรักแรงแค้นลึกบอกเลยว่าห้ามพลาด เตรียมปักหมุดรอชมความเจ็บปวดและความแซ่บได้เลย
ปักหมุดวันฉายทางช่อง 3
สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความเข้มข้นนี้ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะ Love Me To Hurt Me รัก = ร้าย เริ่มตอนแรกไปแล้วเมื่อ 6 พฤศจิกายน โดยจะออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 กด 33 หรือจะเลือกดูแบบออนไลน์ผ่าน 3Plus ก็ได้เช่นกัน
เอาจริงนะ แนวแซฟฟิกกำลังมาแรง และการเห็นแทนกับหยู่ยู้มาคู่กันในพล็อตแนวแค้นๆ แบบนี้ บอกเลยว่าน่าติดตามมาก จะรักหรือจะร้ายกันแน่ ต้องไปรอดู!