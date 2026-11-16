ทุ่มงบสถิติสูงสุดในอินเดีย! Ramayana กวาดรายได้ถล่มทลายสวนทางเสียงวิจารณ์ CGI
Ramayana โปรเจกต์ภาพยนตร์ 2 ภาคโดยผู้กำกับ Nitesh Tiwari และผู้อำนวยการสร้าง Namit Malhotra สร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างสูงที่สุดเท่าที่อินเดียเคยมีมา โดยใช้เงินลงทุนรวม 1.7 หมื่นล้านบาท
แม้จะโดนสับเละเรื่องการใช้ CGI เยอะเกินไป รวมถึงมีดราม่าเรื่องเทคโนโลยี AI ที่ใช้ทำ Lip-Sync หลายภาษา แต่ตัวเลขรายได้กลับสวนทางแบบคนละเรื่อง เพราะหลังเข้าฉายช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2026 หนังทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกสูงถึง 55.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสถิติเปิดตัวช่วงเทศกาล Diwali ที่สูงที่สุดของหนังอินเดีย และขายตั๋วได้มากกว่า 11 ล้านใบ
ความแรงยังไม่หยุดแค่นั้น เพราะผ่านไปเพียงไม่กี่วัน รายได้ทั่วโลกก็ทะลุ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้หลักมาจากอินเดีย 67.1 ล้านดอลลาร์ ตามด้วยสหรัฐฯ และแคนาดา 17.7 ล้านดอลลาร์ และตลาดต่างประเทศอื่นๆ อีก 16.9 ล้านดอลลาร์
มีรายงานจากสื่อบันเทิงอินเดียว่า Ramayana ทำเงินแตะ 150 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5 พันล้านบาท ภายในเวลาเพียง 11-12 วัน กลายเป็นหนึ่งในหนังที่โตเร็วที่สุดของปี 2026 และเป็นหนังนานาชาตินอกประเทศจีนที่ทำยอดถึงระดับนี้ได้เร็วที่สุดในปีนี้ด้วย
จุดที่วงการหนังจับตามองคือการใช้ Brahma AI มาช่วยปรับการขยับปากของนักแสดงให้ตรงกับเสียงพากย์เกือบ 40 ภาษา เพื่อให้คนดูรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยที่ยังคงใช้เสียงจากนักพากย์และนักแสดงจริงๆ
ถ้าใครยังไม่เชื่อในพลังของหนังอินเดีย ให้ดูผลงานเก่าๆ อย่าง Dangal ของผู้กำกับ Nitesh Tiwari ที่ทำรายได้ทั่วโลกกว่า 303.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ RRR ที่ดังไกลไปคว้ารางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยม และ Secret Superstar ที่กวาดเงินในจีนเกือบ 118 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ว่าคนทั่วโลกเปิดใจให้เรื่องเล่าจากอินเดียแบบสุดๆ
งานนี้จะปั้นเป็นแฟรนไชส์ยักษ์แบบฮอลลีวูดได้จริงไหม หรือจะดังแค่ช่วงแรก ต้องรอดูภาคต่อเลยจ้า