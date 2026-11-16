แผนล้ำมาก! โซดาแกล้งท่านจำรักให้เจ็บ เปิดทางดินแดนบุกค้นบ้านใน แหวนรักข้ามเวลา
เตรียมลุ้นกันให้ตัวโก่งกับตอนที่ 13 ของ 'แหวนรักข้ามเวลา' ที่ออกอากาศวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD กด 35 เมื่อโซดา (มุก วรนิษฐ์) ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ความวุ่นวายก็เริ่มขึ้นทันที เพราะท่านจำรัก (เจค ศตวรรษ) ถูกคุณหญิงสะอาด (พิม ลัทธ์กมล) คอยจับตาดูและตั้งกฎเหล็กแบบเข้มงวดสุดๆ
แต่ระดับโซดาแล้ว กฎมีไว้พุ่งชนจ้ะ เพราะเธอยังเดินหน้าตามหาแหวนหยกขาวและหลักฐานการทุจริตของท่านจำรักแบบไม่ลดละ แถมรอบนี้มีแผนเด็ด เมื่อต้องทำหน้าที่เป็นอนุให้ท่านจำรัก โซดาแกล้งท่านจำรักจนเกิดอาการบาดเจ็บ เพื่อใช้จังหวะนี้ถ่วงเวลา และเปิดทางให้ดินแดน (ยูโร ยศวรรธน์) ใช้ฐานะหมอเข้ามารักษาอาการบาดเจ็บของท่านจำรัก ช่วยค้นหาหลักฐานในบ้าน
ความระทึกยังไม่จบแค่นี้ พอคุณหญิงสะอาดขออนุญาตออกจากบ้าน โซดาก็รีบพุ่งตัวไปค้นห้องนอนเพื่อหาแหวนกับหลักฐานสำคัญ จนเจอเข้ากับกล่องเครื่องประดับในตู้เสื้อผ้า แต่จังหวะจะเปิดดูก็มีตัวขัดลาภ เพราะจำปา (วีซ่า สิมิลัน) เปิดประตูเข้ามาหยิบหนังสือให้ท่านจำรักพอดี ทำเอาโซดาต้องรีบมุดหนีไปซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงแบบลุ้นระทึก
บอกเลยว่าแผนการของโซดากับดินแดนจะสำเร็จไหม หรือจะโดนจับได้จนแผนแตกก่อน ต้องไปลุ้นกันในเรื่อง