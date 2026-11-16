แซมมี่-แมน นำทีมบวงสรวง 'ตองกีมาร์' ซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์ เตรียมฉายปี 2027
ไทยพีบีเอส จับมือกับบริษัท แม็กซ์ เมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดพิธีบวงสรวงและแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ "ตองกีมาร์ นางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิต" อย่างเป็นทางการ ณ ศาลพระพรหม ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต โดยงานนี้ขนทัพผู้บริหาร ผู้กำกับ และนักแสดงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งนำทีมโดย แซมมี่ เคาวเวลล์ และ แมน ธฤษณุ สรนันท์
สำหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวทางดราม่าอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มใหญ่ ที่จะพาไปสำรวจชีวิตของ "มารียา เดอ กียุมาร์ เดอ ปีญา" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ตองกีมาร์" สตรีที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่การต่อสู้ การปรับตัว และความเข้มแข็งของผู้หญิงที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา
การกลับมาของแซมมี่และทัพนักแสดงคุณภาพ
ไฮไลต์สำคัญคือการหวนคืนวงการละครซีรีส์ในรอบ 4 ปีของ แซมมี่ เคาวเวลล์ ที่มารับบทนำเป็น ตองกีมาร์ โดยมี แมน ธฤษณุ สรนันท์ รับบทเป็น คอนสแตนติน ฟอลคอน นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วยนักแสดงอีกคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น สุรวุฑ ไหมกัน, กนกฉัตร มรรยาทอ่อน, ณัฐนันท์ คุณวัฒน์, อัครัฐ นิมิตรชัย, ฐาณิดาภัทฐ์ ติณสุทธินานนท์ และ แอนดรูว์ โคร์นิน รวมถึงนักแสดงอีกหลายคน
เบื้องหลังการสร้างและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์
ในงานแถลงข่าว คริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ไทยพีบีเอส ได้ร่วมพูดคุยกับ สถาพร นาควิไลโรจน์ ผู้จัดและผู้กำกับ พร้อมด้วย ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (ปราณประมูล) ผู้เขียนบท ถึงแนวคิดการสร้างสรรค์ที่นำบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มาตีความในมุมมองร่วมสมัย ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ได้รับเลือกจากโครงการ Drama Program Commissioning 2024 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนละครซีรีส์ไทย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยประจำปีงบประมาณ 2026
ความละเอียดเรื่องประวัติศาสตร์และเครื่องแต่งกาย
เพื่อให้ทุกรายละเอียดของเรื่องราว ฉาก และเครื่องแต่งกายสอดคล้องกับบริบทของยุคสมัย ทีมงานจึงมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ ดูแลด้านประวัติศาสตร์, เอก เอี่ยมชื่น ดูแลด้านบทละครโทรทัศน์และโปรดักชันดีไซน์, ผศ.ศุภชัย เสริมสุขเจริญชัย ดูแลด้านจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ รับหน้าที่ออกแบบเครื่องแต่งกาย
เตรียมพบกับเรื่องราวการพลิกชะตาชีวิตของหญิงสาวที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาใน "ตองกีมาร์ นางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิต" โดยมีกำหนดออกอากาศในปี 2027 ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 ส่วนใครที่อยากตามดูเบื้องหลังหรือคอนเทนต์พิเศษ สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook : ละคร ไทยพีบีเอส
บอกเลยว่างานนี้เตรียมตัวรอดูความปังได้เลย เพราะทั้งแคสติ้งและทีมที่ปรึกษาจัดเต็มขนาดนี้ จะออกมาอลังการขนาดไหนกันนะ?